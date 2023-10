So groß der Jubel auch nach dem 1:0-Sieg daheim gegen den Champions-League-Teilnehmer Union gewesen ist, so groß war doch die Enttäuschung bei Anhängern und Verantwortlichen nach den beiden jüngsten Auftritten des 1. FC Heidenheim in der Fußball-Bundesliga.

Sieben Gegentreffer in zwei Partien

Sieben Gegentreffer in zwei Partien (zuvor 0:2 in Frankfurt), fünf alleine gegen den kriselnden FC Augsburg ‐ und dann auch noch zu Hause. 20 Gegentreffer hat man an der Brenz nun in acht Partien kassiert, erst einmal zu Null gespielt. Das hatten sie sich in Heidenheim ganz anders vorgestellt. Abwehrchef und Kapitän Patrick Mainka nimmt dabei die Mannschaft in die Pflicht, Stürmer Tim Kleindienst hat da durchaus eine kontroverse Meinung dazu.

Zu Hause wollte man die Basis legen

Vor allem zu Hause wollte man die Basis legen, um den Klassenerhalt in der Bundesliga, als vielleicht größter Underdog in der Liga, zu schaffen. Nun hat der FCH aber in der Voith-Arena bereits zum dritten Mal ein 2:0 hergeschenkt. Gegen Hoffenheim verlor man noch mit 2:3, beim 4:2 gegen Werder Bremen bekam man gerade noch die Kurve, das negative i-Tüpfelchen folgte schließlich mit dem 2:5 gegen den FC Augsburg. „Scheiß Stimmung“, brach es Heidenheims Kapitän Patrick Mainka herunter, um dann aber doch noch etwas ins Detail zu gehen. „Es sind banale Dinge, die mit der Aufmerksamkeit zu tun haben. Wenn man die fünf Gegentreffer runterbricht, sind das wieder vier Standards. Das sind Dinge, die uns immer um die Ohren fliegen“, so der Kapitän. Gegentreffer entstanden nach zwei Ecken, nach einem Einwurf sowie durch einen Handelfmeter.

Gute Spiele, gute Phasen, doch die Konstanz fehlt

Man habe gute Spiele gezeigt, habe gute Phasen, „dürfen es aber nicht zulassen, dass der Gegner bei einer Ecke, wie schon gegen Hoffenheim, mit einem Treffer in unseren Kopf und damit ins Spiel kommt“, so Mainka, der sogar noch einen Schritt weiterging: „Augsburg hat einen neuen Trainer, lag 0:2 hinten. Dass die hier nochmal ins Spiel kommen, hier 5:2 gewinnen, das ist skandalös und darf nicht passieren.“ Mainka spekulierte, ob man sich nach einer beruhigenden Führung zu sicher sei und wies nochmals darauf hin, dass man sich nicht mehr in der 2. Liga befände, in der man solche Führungen lockerer über die Zeit hatte bringen können. „Als hätten wir es nicht verstanden, worum es geht“, schüttelte er den Kopf. Offene Worte des Kapitäns, die er sicherlich in dieser Woche mit dem einen oder anderen Mannschaftskollegen besprechen dürfte, vor allem wohl mit Tim Kleindienst, der das Ganze etwas anders analysiert hatte. „Wir führen 2:0, haben alles im Griff, ein Heimspiel, wie man es sich vorstellt. Was dann aber passiert ist, darüber muss intensiv gesprochen werden“, so der Stürmer, der selbst das 1:0 gegen Augsburg erzielt hatte. Aus offensiver Sicht sei das leicht gesagt, „aber wir schießen eben auch immer zwei Tore, das wird irgendwie mal reichen müssen“, so Kleindienst sauer. Man habe den Gegner eingeladen, den Faden verloren „und das nicht zum ersten Mal. Das müssen wir knallhart ansprechen.“ So kenne man den FCH nicht, sagt der Stürmer, der selbst knallhart wurde: „So wie von uns verlangt wird, Tore zu schießen, müssen wir uns darauf verlassen, dass die Defensive uns auch mal den Rücken freihält. Das ist leider nicht passiert.“ Solche Töne hat man in den vergangenen Jahren selten gehört an der Brenz ‐ nicht nur die Temperaturen werden allmählich rauer.

Mainka widerspricht Kleindienst deutlich

Der FCH, der sich seit Jahren über seine starke Defensive definiert hat, ist plötzlich zur Schießbude mutiert, nur Mitaufsteiger Darmstadt und Schlusslicht Mainz haben mit jeweils 22 Gegentreffern mehr Tore kassiert als die Mannschaft von Frank Schmidt. Man dürfe aber nicht den Fehler machen, dass in Offensive und Defensive runterzubrechen, widerspricht Mainka seinem Stürmer. „Wir verlieren und gewinnen zusammen. Wir können es nicht aufteilen in: fünf vorne und fünf hinten. Wenn die Offensiven denken, nichts nach hinten machen zu müssen und die Defensiven, nichts nach vorne, dann werden wir keine Punkte mehr holen.“ Es herrscht Gesprächsbedarf beim FCH, nicht nur bei diesen beiden Akteuren.