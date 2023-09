(läm) ‐ Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen: Zwei Spieltage ist der 1. FC Heidenheim nun schon ungeschlagen in der Fußball-Bundesliga. Nach dem jüngsten 4:2-Erfolg, dem ersten überhaupt im Oberhaus, geht es nun für die Mannschaft von Frank Schmidt an diesem Sonntag (15.30 Uhr) zu Bayer Leverkusen, das erst am Donnerstag 4:0 in der Europa League gegen BK Häcken gewonnen hat.

Leverkusen mit unglaublicher Variabilität

Und es ist genau dieser Sieg, der Schmidt und seinem Trainerteam noch einmal mehr Arbeit verursacht hat. „Bis vor dem Spiel dachten wir, dass wir alles gesehen hätten von Leverkusen, dann aber kam noch einmal richtig Arbeit dazu. Bayer hat da nochmal ein paar Dinge verändert und gezeigt, dass es noch variabler sein kann als ohnehin schon“, sagte Schmidt. So machte er sich bereits am Freitagmorgen neuerlich an die Analyse zum kommenden Gegner, Zusatzschicht ‐ die Aufgabe dürfte also nicht leichter werden. Marnon Busch fällt nach einem neuerlichen Faserriss aus, ansonsten kann Heidenheims Trainer aus dem Vollen schöpfen.

Mit Selbstbewusstsein, aber...

Die vier Punkte aus den vergangenen beiden Spielen haben natürlich für mehr Selbstbewusstsein im Lager der Heidenheimer gesorgt. Schmidt selbst aber wollte davon nur kurz wissen, erlaubte diese Freude lediglich zwischen Abpfiff und erstem Training, indem man natürlich bereits den Fokus bereits auf Leverkusen gelegt hatte. Wenngleich diese Aufgabe eine gänzlich andere werden wird, dürfte es in der Aufstellung der Brenzkicker keine große Überraschung geben, zu gut agierte das Team in der vergangenen Woche in weiten Teilen der Partie.

Respekt klingt in jedem Satz mit

Konkret beantwortet hatte Schmidt die Frage, ob sein Team gegen die aktuell vielleichtstärkste Mannschaft Deutschlands antreten müsse, zwar nicht. Der Respekt aber vor der Mannschaft des einstigen Weltstars Xabi Alonso schwang in jedem Satz mit. Man werde sich aber wehren ‐ und ein gutes Spiel zeigen