So richtig jubeln wollte er nicht, als Jan-Niklas Beste diesen Traumfreistoß zum 1:0 gegen Union Berlin unter die Latte gesetzt hatte. Etwas abseits stehend hat er die bunte Jubeltraube beobachtet, die sich um den Kunsttorschützen versammelt hatte. Letztlich war dieser Treffer nicht nur ein sehr schöner, sondern der siegbringende, der 1.FC Heidenheim hat sich nach seinem zweiten Sieg in der Bundesliga vorübergehend auf den neunten Tabellenplatz katapultiert und damit übrigens den Champions-League-Teilnehmer aus der Hauptstadt hinter sich gelassen. „Ich habe mich schon gefreut, es aber dezent gehalten. Man schaut ja trotzdem, wo man herkommt“, sagte Maloney selbst zu dieser Szene.

In Berlin geboren und ausgebildet

Der gebürtige Berliner Maloney, der das Union-Trikot erstmals in der Jugend 2012 trug und, unterbrochen von einem halben Jahr beim Chemnitzer FC, erst 2020 zum BVB II wechselte, weil er dort bessere Chancen für seine Karriere sah. Es war die richtige Entscheidung, wenn auch nicht fürs Herz, aber doch für die Karriere. 2022 wechselte er zum FCH. Im ersten Jahr unter Frank Schmidt ist er direkt Stammspieler geworden, hat maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Brenzkicker gehabt ‐ und ist so nun doch noch in der Bundesliga gelandet. Und dort kreuzt man zwangsläufig die Klingen mit dem Herzensverein. Maloney macht keinen Hehl daraus, dass es für ihn ein besonderes Duell gewesen ist. „Ich war 90 Minuten Heidenheimer, danach wieder Heidenheim-Unioner“, sagt er grinsend. „Wenn mir in der U19 jemand gesagt hätte, dass ich irgendwann einmal gegen Union in der Bundesliga spielen würde, hätte ich das nicht ernstgenommen“, sagt er. Er sei aber froh, dieses Spiel gehabt zu haben und räumte schließlich, zur Beruhigung der Heidenheimer Fanseele, ein: „Ich freue mich, dass wir das letztlich positiv für uns gestalten konnten. Ich spiele schließlich für Heidenheim.“ Insgesamt sei dieser Sieg verdient gewesen. Schmidt hatte vor diesem Duell gesagt, dass seine Mannschaft in dieser Saison punkten müsse, auch wenn es auf dem Zettel nicht danach aussehe. Dies war letztlich so ein Sieg.

Laufstärkster Bundesligaspieler der kompletten Bundesliga

Maloney hat dabei abermals eine wichtige Rolle gespielt. In der defensiven Zentrale ist er abermals ständig in Bewegung gewesen und hat die Räume geschlossen. Nach sechs Spieltagen führt er die Statistik der Laufleistung ligaweit bereits mit drei Kilometern Vorsprung auf den Frankfurter Ellyes Skhiri an: 76,81 Kilometer hat der 23-Jährige bereits abgespult, läuft knapp unter 13 Kilometer im Durchschnitt pro Partie. „Das macht mich schon irgendwie stolz. Am Ende des Tages aber soll das der Mannschaft helfen. Gegen Berlin hat es das wieder.“ Die Laufleistung wird also auch in der Bundesliga zur Tugend der Schmidt-Elf. Im Gesamtranking sind die Heidenheimer hier ebenfalls ganz oben (730,43 Kilometer).

Maloney bleibt im Herzen Berliner

Ambivalent aber ist es geblieben in der Analyse für den Berliner Maloney. „Am Ende des Tages spiele ich für Heidenheim und habe meinen Teil zu diesen drei Punkten beigetragen. Trotzdem wünsche ich Union nur das Beste. Wie ich es schon einmal gesagt hatte: Einmal Unioner, immer Unioner.“