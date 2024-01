Diese Niederlage tat weh und sie war eben maximal unnötig. Nach 2:0-Führung verpasste der FCH am zweiten Spieltag seiner Premierensaison in der 1. Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim den Heimsieg. Noch schlimmer, am Ende standen null Punkte auf der Habenseite. „Es war die unglücklichste Niederlage für uns“, gibt FCH-Trainer Frank Schmidt ehrlich zu: „Das Spiel hätten wir klar gewinnen können und vielleicht sogar müssen.“ An diesem Samstag (15.30 Uhr) treffen beide Teams erneut aufeinander. Dieses Mal als Tabellennachbarn.

Keine offene Rechnung

„Ich halte nichts davon, dass wir noch eine Rechnung offen haben. Jedes Spiel muss man für sich selbst betrachten.“ Es sei keine Revanche. Vielmehr rückt der Coach der Heidenheimer einen anderen Fakt in den Mittelpunkt. „Nach der Niederlage gegen Wolfsburg und dem 2:3 gegen Hoffenheim haben wir gut gepunktet und uns in diese Situation gebracht.“ Dieses lautet: neunter Platz, 22 Punkte und elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und den FSV Mainz 05. Für Schmidt spielt dabei keine Rolle, dass man die TSG mit einem Sieg überholen könnte. „Ich schaue in der Tabelle immer nach ganz rechts. Das haben wir noch nie anders gemacht.“ Das heißt: Was Schmidt interessiert, das sind einzig und allein die Punkte. „Es ist gut, dass wir einen gewissen Puffer haben. Das ist unser Fokus.“ Natürlich werden die Heidenheimer auch in 2024 (zwei Unentschieden) nicht ungeschlagen bleiben. „Es werden weitere Niederlage dazu kommen. Aber wir werden an jedem Spieltag versuchen, unsere Position zu festigen oder zu verbessern.“ So lange bis das Ziel erreicht sei.

Schwächephase der TSG ändert nichts

Da interessieren Schmidt auch nicht irgendwelche Statistiken des Gegners. Die TSG (24 Punkte) hat beispielsweise nur einen Sieg aus den vergangenen neun Spielen geholt. Die ersten beiden in 2024 sogar verloren. „Hoffenheim ist eine Mannschaft, die schon lange in der Bundesliga spielt. Da muss für uns alles passen und wir brauchen eine gewisse Effizienz und müssen gut verteidigen.“ Über 2200 Tickets hat der FCH im Vorfeld der Partie abgesetzt und kann damit wieder auf eine breite Unterstützung seine Anhänger hoffen. Personell gibt es eine Veränderung: Marvin Pieringer ist nach seiner Gelbsperre zuletzt wieder eine Option. Denis Thomalla dagegen muss weiter passen. „Er seit über einer Woche krank und ist keine Option.“ Er fehlte schließlich aus dem gleichen Grund bereits beim 1:1 gegen Wolfsburg.