0:2, 2:5, 1:2 und 1:3 ‐ Das sind die jüngsten Ergebnisse aus Sicht des Bundesligisten 1. FC Heidenheim. Mit 22 Gegentreffern weist der FCH die viertschlechteste Defensive der Liga auf, dazu schluckt das Team immer wieder Standardgegentore. Ungewöhnlich für eine Mannschaft, die seit Jahren für eine sattelfeste Defensive steht. Nun kommt der VfB Stuttgart (So., 17.30 Uhr/DAZN) in die Voith-Arena. FCH-Schlussmann Kevin Müller versucht im Gespräch zu ergründen, woran es derzeit hakt und wie der FCH sich aus diesem Strudel freischwimmen könnte.

So viele Gegentreffer sind nicht FCH-like: Mit den bislang 22 Gegentreffern in der Liga und den weiteren drei im Pokal könnt Ihr nicht zufrieden sein.

Nein, natürlich ist die reine Anzahl an Gegentoren zu viel, weil es im Umkehrschluss bedeutet, dass du extrem viele Tore schießen musst, um etwas zu holen. Das wird auch unserer Philosophie nicht gerecht, das stimmt. Ein Grundpfeiler war in den vergangenen Jahren immer, aus einer stabilen Defensive heraus eine gute Offensive zu entwickeln, entsprechend kassieren wir aktuell viel zu viele Gegentore.

Vor allem die gegnerischen Standards verfolgen Euch, zahlreiche Gegentore waren die Folge, obwohl Ihr das offensiv ‐ und der Trainer auch öffentlich ‐ angesprochen habt. Wie erklärst Du Dir das?

Man sieht den Eckball und weiß, dass man es schon etliche Male angesprochen und sich explizit darauf vorbereitet hat, es ist also alles besprochen. Standardsituationen kann man schlecht simulieren, man kann nicht das Stadion, die Lautstärke und die Emotion nachstellen. Dann kommt der Kopf dazu. Je mehr Gedanken man sich macht, desto schwieriger wird es. Im Fußball ist es häufig sehr schwierig, Dinge plausibel zu erklären. Dazu fehlt uns aktuell das nötige Quäntchen Glück.

Und dieses Quäntchen wollt Ihr nun erzwingen?

Ja, genau. Wir brauchen mal wieder so eine Situation, in der der Ball vor die Latte oder daneben geht oder der Stürmer den Ball nicht richtig trifft, was einfach mal passieren kann (lächelt). Das fehlt aktuell.

Aber aus der Ergebnis-Talfahrt kommt Ihr schon wieder raus?

Ich bin Idealist, vielleicht ein wenig Fußball-Romantiker: Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir uns dieses Quäntchen Glück wieder zurück erarbeiten werden. Wir dürfen nicht in Panik verfallen, denn das würde uns nur runterziehen. Uns ist allen bewusst, dass wir uns in einer schwierigen Phase befinden ‐ das kommt nun aber nach dem Aufstieg in die Bundesliga nicht super überraschend. Man darf auch nicht vergessen, dass die Qualität der Mannschaften wesentlich höher ist als noch in der 2. Liga.

Nach dem 1:3 im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach am Dienstag entschuldigte sich Trainer Frank Schmidt für die „Nicht-Leistung“ bei den Fans. Ein deutliches, wie hartes Urteil?

Der Trainer hat Recht damit, dass er das anspricht. Das muss angesprochen werden. Es muss immer wieder wehtun und das tut es nach wie vor. Unser Trainer verfügt über die Qualität, das richtig rüberzubringen. Man muss nichts schönreden, was nicht schön war. Das haben wir noch nie gemacht und das macht auch der Trainer nicht.

Erschreckend war die Reaktion nach dem 1:3-Anschlusstreffer beim Pokalspiel ‐ die blieb nämlich aus, der Treffer schien keine Wirkung zu haben.

Wir waren danach weiter bemüht. Das hätte durchaus nochmal so ein Momentum sein können gegen eine Mannschaft, die ja ebenfalls nicht mit dem größten Selbstvertrauen ausgestattet ist. Das ist schade und enttäuschend, denn dadurch hätten wir uns nochmal einen emotionalen Pusch holen können. Wir wurden danach aber nicht mehr gefährlich.

Nach dem 2:5 gegen Augsburg bist speziell Du sehr emotional gewesen, haben eine Tür zugeschlagen und vor einen Koffer getreten. Ist es vielleicht diese Aggressivität und Emotionalität, die dem FCH aktuell fehlt?

Bei Emotionalität und Impulsivität muss man vorsichtig sein. Das gehört dazu, darf aber nicht in die falsche Richtung gehen. Emotionalität kann eine positive Wirkung entfachen, vielleicht sogar leistungssteigernd sein. Das kann aber auch in die Gegenrichtung ausschlagen ‐ wenn man destruktiv ist oder sich runterziehen lässt. Emotionen sind aber gut, weil sie zeigen, dass es einem wichtig ist. Wenn jemand nach diesem 2:5 nicht emotional geworden wäre, hätten wir sicherlich ein größeres Problem.

Ein Problem könnte Euch auch der VfB Stuttgart bereiten, der am Sonntag in der Voith-Arena gastieren wird. Es ist nicht nur das Württemberg-Derby, erstmals in der Bundesliga, mit den Stuttgartern gastiert auch der Tabellendritte in Heidenheim. Wieso folgt ausgerechnet jetzt die Kehrtwende?

(schmunzelt) Das ist ein extrem besonderes Spiel, ganz viele Menschen in der Region freuen sich darauf, das merkt man an allen Ecken und Enden. Bundesliga ist ohnehin schon etwas ganz Großes für uns, nun kommt dieses Spiel on top. In diesem Spiel können wir trotz all der negativen Erlebnisse der vergangenen Wochen, wieder Vieles in die richtige Bahn lenken. Es wäre ein emotionaler Pusch-Moment.

Wie sehr freut Ihr Spieler Euch auf dieses besondere Spiel?

Sonntagabend unter Flutlicht, danach passiert in der Liga nichts mehr, ein schöner Abschluss des Spieltags. Wir haben in diesem besonderen Spiel die Möglichkeit, etwas Großes zu erreichen. Natürlich geht es um Punkte, wir können aber auch negative Emotionalität in positive umwandeln. Wir können sehr viel erreichen in diesem Spiel, darin liegt für uns die Chance.