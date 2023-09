Jubilarfeier der IG Metall Aalen und Schwäbisch Gmünd

Die IG Metall ehrte am 16. September im Congress Centrum Heidenheim 708 Jubilarinnen und Jubilare, die der Gewerkschaft Jahrzehnte lang die Treue gehalten haben. Den Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern wurde für ihre jeweils 25, 40, 50, 60, 65, 70 oder sogar 75 Jahre Mitgliedschaft feierlich gedankt.

Heike Madan, Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Aalen und Schwäbisch Gmünd, eröffnete die Veranstaltung mit der Totenehrung und erinnerte an die 135 Kolleginnen und Kollegen der IG Metall, die in diesem Jahr verstorben sind.

Tamara Hübner dankte den Jubilarinnen und Jubilaren für ihre Treue und ihren persönlichen Einsatz, ohne die es die IG Metall in dieser Form gar nicht gäbe. „Hinter jedem unserer Erfolge stehen Kolleginnen und Kollegen, die sich einsetzen, die mutig sind, die eine Überzeugung haben und an die gemeinsame Durchsetzungskraft glauben“, stellt die erste Bevollmächtigte der IG Metall Aalen und Schwäbisch Gmünd in ihrer Festrede fest.

Drei Jubilare feierten ein herausragendes Jubiläum: 75 Jahre Mitgliedschaft in der IG Metall. Ihr Eintrittsdatum war 1948. Elf Jubilare, die 1953 in die IG Metall eingetreten sind, wurden für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt. „Damals in die IG Metall einzutreten, bedeutete: Krieg, Sirenenlärm, Verlust und Not noch hautnah mitzuerleben. Auch die entbehrungsreichen Nachkriegsjahre, in denen es an allem, was es zum Leben braucht, gefehlt hat, haben Euch geprägt. Ihr wisst nicht nur aus den Geschichtsbüchern und Erzählungen, warum Frieden und Demokratie die besseren Alternativen sind“, würdigte Tamara Hübner die Jubilare. „Zählt man die Mitgliedsjahre aller Jubilarinnen und Jubilare zusammen, kommt man insgesamt auf 29.395 Jahre Mitgliedschaft bei der IG Metall ‐ eine beeindruckende Zahl“, so die Erste Bevollmächtigte.

In ihrer Rede ging Tamara Hübner auch auf den Angriffskrieg in der Ukraine ein: „Was Wladimir Putin zu verantworten hat, ist nicht nur ein Angriff auf die Souveränität des ukrainischen Staates, ein Angriff auf das Recht auf das Leben und die Unversehrtheit der ukrainischen Bevölkerung. Es ist auch ein Angriff auf das Wertegerüst von Freiheit, Demokratie, Selbstbestimmung und Rechtstaatlichkeit in Europa und deshalb ein Angriff gegen uns alle. Und das werden wir niemals bereit sein, zu akzeptieren.“

Die aktuellen Geschehnisse hätten aber auch noch eine weitere Thematik aufgeworfen: Energieversorgung. Was den Menschen, aber auch der Industrie abverlangt wurde und werde sei enorm. Es sei der IG Metall jedoch gelungen, dafür zu sorgen, dass sich zum die Belastungen in Grenzen halten und zum anderen die Entlastungen reichlich sind.