Das ist mal ein Feiertag gewesen für den Fußball–Bundesligisten 1. FC Heidenheim und seinen Trainer Frank Schmidt. Letzterer dürfte froh sein, dass er den Rekord von Volker Finke (1991 bis 2007) nun endlich gebrochen hat, damit die Medien nicht ständig weiter nachfragen. Die eine oder andere Nachfrage mehr diesbezüglich hat Schmidt dann aber im Rahmen des ersten Bundesligasiegs der Vereinsgeschichte, ein 4:2 gegen Werder Bremen, über sich ergehen lassen.

Keine Choreo, dafür aber immer wieder Sprechchöre

Auf eine spezielle Choreografie für ihren Trainer hatten die Fans verzichtet, anders war das noch im vergangenen Jahr, als Schmidt 15–Jähriges feierte. Vielleicht war es ja eine gewisse Art von Sensibilität der Verantwortlichen auf der Osttribüne, schließlich hatte Heidenheims Dauertrainer im Vorfeld mehrfach darauf hingewiesen, dass er diesen Rekord nicht in den Fokus gerückt haben will, stattdessen die Partie gegen Bremen. Sprechchöre für den Rekordhalter aber gab es während und nach der Partie, das wollten sich die Anhänger nicht verbieten lassen. Nach der Partie verwies er dann noch viel lieber darauf, dass er an diesem Montag Silberhochzeit mit seiner Frau feiere, das sei ein wahrer Grund.

Bislang nur Spektakel

Im ersten Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (2:3) haben die 15.000 Zuschauer fünf Tore gesehen, an diesem vierten Spieltag nun sogar sechs Treffer bestaunen können. Spektakel in der Voith–Arena bei Bundesliga–Heimspielen, zumindest bislang. Der FCH konnte am Sonntag dann einiges abhaken auf seiner to–Do–Liste: Schmidt–Rekord und der erste Bundesligasieg, wie gemalt für jeden, der es mit Heidenheim hält. Schmidt war natürlich zufrieden mit seiner Mannschaft. Man habe es verstanden, die Bremer vom eigenen Tor wegzuhalten, eine Chance gab es tatsächlich nur für die Gäste in Durchgang eins, es war jedoch eine riesige.

Erst Einbruch, dann Aufbruch

Nicht funktioniert hat die Mannschaft schließlich in den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit. „Ein Dreierwechsel ist häufig kompliziert für die Mannschaft, die denkt, das Spiel im Griff zu haben. Da hatten wir große Probleme“, resümiert Schmidt. Bremen glich nach 0:2 schließlich nochmal auf 2:2 aus, Erinnerungen an Hoffenheim wurden nicht bei wenigen wach. „Dann aber ist das Entscheidende bei uns passiert. Wir haben nicht den Kopf nach unten genommen, sondern gesprochen, gestikuliert, non–verbal und damit ein klares Signal gegeben: Angriff“, fasst Schmidt diese unterschiedlichen Phasen der zweiten Halbzeit schließlich zusammen. Man geriet nicht in Rückstand, wie gegen die TSG am ersten Spieltag. Man preschte nach vorne und erzielte zwei weitere Treffer, die letztlich den Sieg bedeuteten. „Das ist nicht selbstverständlich“, sagt Schmidt. Ihm war wichtig zu betonen, dass man als Aufsteiger bereit dafür sei, nach vorne zu arbeiten und nicht nur gut zu stehen. 18 Abschlüsse sowie ein Eckenverhältnis bestätigen diese Aussage. „Manchmal ist es auch zu viel Spektakel, aber am Ende geht es um die Punkte“, sagt Schmidt.

Dinkci sorgt für Fußball–Kitsch

Manchmal ist der Fußball schon recht kitschig. Bereits im Vorfeld der Partie wurde viel über Eren Dinkci gesprochen, der Leihgabe von Werder Bremen. Dass es dann ausgerechnet der 21–Jährige ist, der einen Doppelpack schnürt bei dem Verein, bei dem er grundsätzlich unter Vertrag steht, war dann vielleicht das Sahnehäubchen auf seinen Auftritt. So musster sich nach der Partie nahezu jedem Medium stellen nach der Partie, was er jedoch schmunzelnd in Kauf nahm und sachlich immer wieder dieselben Fragen beantwortete. „Es war einfach super wichtig, dass wir nun die ersten drei Punkte eingefahren haben und nun nach vier Spieltagen einigermaßen gut da stehen“, sagt der offensive Mittelfeldspieler, der bereits drei Treffer vorweisen kann. „Natürlich war das ein besonderes Spiel für mich. Vor allem, weil meine ganze Familie, viele Freunde und meine Freundin da waren. Die haben alle den weiten Weg aus Bremen auf sich genommen. Schön, dass ich das mit zwei Toren zurückzahlen konnte“, sagt Heidenheims Nummer acht grinsend. Sauer sei aber niemand auf ihn, sagt er lachend, „außer vielleicht meine beiden kleinen Cousins, die sind riesige Werder–Fans.“ Ihnen muss er erklären, was er da angestellt hatte.

Erster Doppelpacker der Vereinsgeschichte

So hat auch Dinkci seine historischen Momente gehabt in diesem Spiel. Persönlich, aber auch statistisch. Einen Bundesliga–Doppelpacker hatte es bislang in der jungen Heidenheimer Historie noch nicht gegeben, hier hat er sich nun verewigt.