Heidenheimer ist Lotto-Millionär

Drei Richtige reichen zum Volltreffer: Ein Lotto-Glückspilz aus dem Kreis Heidenheim ist seit Montag um genau eine Million Euro reicher. Möglich machte dies eine bundesweite Sonderauslosung, teilt Lotto in einer Pressemitteilung mit.

An der Sonderauslosung hätten automatisch alle Tipps mit drei Richtigen teilgenommen, die bei den Ziehungen im Lotto 6 aus 49 am Mittwoch, 6., und Samstag, 9. Dezember, erzielt wurden. Einer Tipperin oder einem Tipper aus dem Kreis Heidenheim war dabei das Glück hold: Die drei richtigen Gewinnzahlen auf dem Spielschein sind eine Million Euro wert - steuerfrei und auf einen Schlag ausbezahlt.

Wer hinter dem Glückspilz steckt, ist Lotto Baden-Württemberg noch nicht bekannt. Der Spielschein wurde anonym in einer Lotto-Annahmestelle in der Mitte des Landkreises abgegeben. Zum Abruf des Gewinns ist jetzt die gültige Spielquittung erforderlich. Diese kann die Gewinnerin oder der Gewinner in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Lotto-Zentrale einreichen.