Heidenheim tritt in der 2. Runde bei Borussia Mönchengladbach an

Kuriose Auslosung. In der zweiten Runde des DFB-Pokals trifft der Bundesligist 1. FC Heidenheim auswärts auf Borussia Mönchengladbach. Die Partie wird am 31. Oktober oder 1. November stattfinden.

Die zeitgenaue Terminierung durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) folgt noch. Dies ergab die Auslosung am Sonntagabend im deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Das Verrückte daran: Am Wochenende unmittelbar zuvor treffen beide Teams, anlässlich des 9. Bundesliga-Spieltages, bereits aufeinander ‐ ebenfalls in Mönchengladbach.

„Wir hätten uns für unsere FCH-Fans im DFB-Pokal endlich mal wieder ein Heimspiel in der Voith-Arena gewünscht“, erklärt Holger Sanwald, FCH-Vorstandsvorsitzender, zur Auslosung und fügt hinzu: „Stattdessen warten jetzt in der Bundesliga und im DFB-Pokal innerhalb weniger Tage gleich zwei schwere Auswärtsaufgaben direkt nacheinander bei Borussia Mönchengladbach auf uns, die es in sich haben werden!“