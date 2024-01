Die kurze Winterpause ist schon wieder Geschichte. Für Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim steht an diesem Samstag das erste Liga-Spiel des Jahres an. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt tritt beim Tabellenvorletzten 1. FC Köln an. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Köln hat einen neuen Trainer

Der 1. FC Köln geht mit einem neuen Trainer in die restliche Saison. Timo Schultz wird künftig das Sagen an der Seitenlinie haben. Wie Heidenheims Trainer Frank Schmidt betont, wirkt sich der Trainerwechsel auf die Gegneranalyse aus. „Ein paar Dinge werden nun höchstwahrscheinlich verändert, die wir so nun noch nicht kennen. Timo Schultz kennen wir allerdings aus der Zeit von St. Pauli. Wir stellen uns auf ein 4-1-3-2 ein, das sie teilweise schon in der vergangenen Saison gespielt haben.“

Zufrieden mit dem Trainingslager

Mit dem Trainingslager im spanischen Algorfa war FCH-Trainer Frank Schmidt rückblickend sehr zufrieden: „Wir hatten gute Bedingungen, einen sehr guten Platz und gutes Wetter. Wir konnten die Inhalte, die wir uns vorgenommen hatten, gut umsetzen.“ Mit Denis Thomalla, Adrian Beck, Jan Schöpper und Christian Kühlwetter gab es allerdings vier Spieler, die im Trainingslager nicht spielen konnten. Für alle FCH-Fans hat Frank Schmidt aber eine gute Nachricht: „Nur Christian Kühlwetter wird aufgrund einer Magen-Darm-Erkrankung wahrscheinlich ausfallen. Der Rest ist am Donnerstag wieder ins Training eingestiegen.“ Ansonsten werden in Köln nur die beiden Langzeitverletzten Elidon Qenaj und Thomas Keller nicht zur Verfügung stehen.

Heiße Atmosphäre in Köln

Am Samstag erwartet Frank Schmidt in Köln eine extrem heiße Atmosphäre. „Die Mannschaft wird alles geben, um gegen uns zu gewinnen. Dabei wird sie auch von außen unheimlich viel Unterstützung erfahren. Das zeichnet den Fußball aber aus. Die Emotionalität gehört dazu.“ Wie Frank Schmidt ergänzt, wird rund um erwartet, dass man den FCH schlagen muss. „Das Schöne ist, dass das Spiel aus unserer Sicht erst noch gespielt werden muss.“ Für die Kölner ist das letzte Hinrundenspiel richtungsweisend. Mit gerade einmal zehn Punkten belegt das Team von Neu-Trainer Timo Schultz den 17. und damit vorletzten Tabellenplatz. Heidenheim hat doppelt so viele Punkte und rangiert auf einem starken neunten Tabellenplatz. Zuletzt feierte die Schmidt-Truppe gar drei Siege in Serie, zum Vergleich: Köln gewann in der gesamten Saison bislang erst zweimal. Aus Heidenheimer Sicht darf es gerne so bleiben.