Heidenheim testet gegen Essingen

Am Dienstag, 8. August, wird der Fußball–Bundesligist 1. FC Heidenheim das allerletzte Testspiel der Vorbereitung beim TSV Essingen absolvieren. Anpfiff beim Oberligisten ist um 18.15 Uhr im Essinger Schönbrunnenstadion.

Zwischen dem Max Liebhaber–Pokalspiel gegen Hellas Verona (Samstag, 5. August, 15.30 Uhr) und dem ersten Pflichtspiel der Saison 2023/24 gegen den Rostocker FC (DFB–Pokal am Sonntag, 13. August, um 13 Uhr) wird der FCH ein weiteres Testspiel absolvieren. Testspielgegner wird dabei der Verbandsligameister TSV Essingen sein, der nun in der Oberliga Baden–Württemberg zu finden ist. Anpfiff der Partie ist am Dienstag, 8. August, um 18.15 Uhr im Essinger Schönbrunnenstadion.

Tickets gibt’s im Vorverkauf unter anderem im Vereinsheim des TSV Essingen (Dienstag bis Sonntag von 16 bis 22 Uhr) und an der Tageskasse. Das Schönbrunnenstadion (Am Schönbrunnen 1, 73457 Essingen) öffnet um 17 Uhr. Ticket–Preise: Vollzahler: 9 Euro. Ermäßigt (Studenten, Schüler, Rentner, Kinder bis 16 Jahre): 5 Euro.