Der 1. FC Heidenheim kann den ersten Neuzugang für die kommende Saison 2024/25 vermelden. Vom 1.FC Kaiserslautern wechselt Julian Niehues auf den Schlossberg, dessen Vertrag beim FCK im Sommer ausläuft. Der 22-jährige defensive Mittelfeldspieler erhält beim FCH einen Kontrakt bis zum Sommer 2027.In Münster geboren

„Julian hat mit gerade erstmal 22 Jahren schon über 50 Einsätze in der 2. Bundesliga in seiner Vita stehen. Er zeichnet sich vor allem durch seine körperliche Präsenz aus - sowohl im Spiel mit als auch gegen den Ball. Gepaart mit seinem Willen, sich ständig weiterentwickeln zu wollen, ist er ein Spielertyp, der perfekt zu uns passt“, erklärt Robert Strauß, FCH Bereichsleiter Sport. Der in Münster geborene Julian Niehues durchlief von 2012 bis 2018 sämtliche Jugendmannschaften des SC Preußen Münster, ehe es ihn vor der Saison 2018/19 zur U19 von Borussia Mönchengladbach zog. Über die zweite Mannschaft der ‚Fohlen‘ fand er seinen Weg zum 1.FC Kaiserslautern, wo er seit 2021 und noch bis zum Sommer unter Vertrag steht. In den zurückliegenden knapp drei Jahren auf dem Betzenberg kam Julian Niehues auf bislang 76 Pflichtspieleinsätze.

Das sagt der Neuzugang selbst

„Ich blicke voller Vorfreude auf meine neue Herausforderung beim FCH. Ich möchte mich fußballerisch und persönlich weiterentwickeln, um so die Mannschaft mit meinen Qualitäten zu unterstützen. Ich denke, dass mein Art Fußball zu spielen, gut zum FCH passen wird“, so Julian Niehues nach seiner Vertragsunterzeichnung.