Gelungener Saisonstart für Biberacher Florettfechter in Heidenheim

Für die Biberacher Fechtabteilung hat die neue Saison direkt mit einer großen Herausforderung begonnen. In Heidenheim an der Brenz ging es bei den Landesmeisterschaften Baden Nord ‐ Württemberg für die württembergischen Fechter gleich um wichtige Punkte für die Rangliste, die letztlich über die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften entscheidet.

Nick Forgan (U13 Herren) gewann im 17-köpfigen Teilnehmerfeld in der Vorrunde ein Gefecht und verlor dreimal knapp. Die gute Gesamtleistung reichte für ein Freilos. Im folgenden Achtelfinale unterlag der TG-Fechter dann Emil Flack (Freiburger TS) trotz guter Leistung mit 6:10. Ein zwölfter Platz im Endklassement brachte aber wertvolle erste Punkte auf der württembergischen Landesrangliste, auf der er aktuell Dritter ist.

Floriane Karnath (U17 Damen) kam aufgrund einer wegen des Turnierablaufs geringen Vorbereitungszeit zunächst etwas schwer in den Wettkampf, konnte sich aber von Gefecht zu Gefecht steigern. Zwei von fünf Vorrundengefechten gewann sie, unter anderem das Gefecht gegen die spätere Vizelandesmeisterin Vivian Kraft (TSG Weinheim). Auch die verlorenen Gefechte waren hart umkämpft. In der Direktausscheidung gegen Sabrina Eberhard (TSV Tettnang) war es bis zum 6:7 ein ausgeglichenes Gefecht, dann setzte sich Eberhard mit vier Punkten ab und gewann letztlich mit 15:10. Floriane Karnath belegte im Gesamtklassement einen guten neunten Platz, wodurch sie auf der württembergischen Landesrangliste aktuell Rang drei belegt.

In der Mannschaftskonkurrenz trat Floriane Karnatz in einer Startgemeinschaft mit Julia Neumeister und Sabrina Eberhard (beide TSV Tettnang) an. Die Konkurrenz aus Tauberbischofheim und Weinheim war an diesem Tag zu stark. Trotz guter Teammoral unterlag die Startgemeinschaft beiden Mannschaften und belegte schließlich einen trotzdem respektablen vierten Platz in der Mannschaftskonkurrenz.