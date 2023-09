An diesem Sonntag (15.30 Uhr) wird der 1. FC Heidenheim sein zweites Bundesliga–Heimspiel der Vereinsgeschichte bestreiten. Zu Gast in der Voith–Arena sein wird der SV Werder Bremen, der 2020 dafür gesorgt hatte, dass der FCH nicht vielleicht schon früher im Oberhaus gelandet ist. Die Bremer hatten sich bekanntlich in der Relegation durchgesetzt (0:0,2:2), die Klasse gehalten. Vom SV Werder an Heidenheim ausgeliehen ist Eren Dinkci, für den dies natürlich ein besonderes Spiel sein wird.

Dinkcis Anschlusstreffer bringt neuen Schwung

Dazu ist Dinkci einer der Neuzugänge, die sofort eingeschlagen sind bei der Mannschaft von Frank Schmidt. Dinkci war es auch, der die sensationelle Aufholjagd beim Deutschen Vizemeister Borussia Dortmund mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2 eingeleitet hatte. Am Ende sprang ein Punkt heraus, der sogar in einem Sieg hätte münden können. So oder so war es aber ein geschichtsträchtiges Spiel, holte der FCH doch ausgerechnet in Dortmund seinen ersten Bundesligapunkt überhaupt. Dinkci hat es direkt geschafft, sich in die erste Elf von Schmidt zu spielen, und schon gegen die TSG Hoffenheim (2:3) bewies er, warum er dieses Vertrauen bekommen genießen darf.

Ruhiger und sachlicher Typ aus Bremen

Dinkci grinste in den Katakomben des Signal Iduna Parks, brach jedoch nicht in Feierlaune aus. Ruhig und sachlich analysierte er das, was vielleicht nur ein Prozent der deutschen Fußballwelt für möglich gehalten hätte: etwas Zählbares vom großen Favoriten hatten sie mitgenommen. Mutiger sei man gewesen, habe etwas umgestellt in der Halbzeit. Aus seinem Mund hört sich das leicht und unspektakulär an, ganz Heidenheim aber stand Kopf — auch wegen der Leihgabe aus Bremen. 21 Jahre jung ist Dinkci, steht noch am Anfang seiner Karriere. Der vorerst temporäre Wechsel zum FCH aber scheint der richtige gewesen zu sein, wenngleich natürlich erst vier Spiele absolviert worden sind. Über den SC Borgfeld ist der Deutsch–Türke in der U19 des SV Werder Bremen gelandet und kämpfte sich über die Zweitvertretung der Bremer schließlich in den Bundesligakader der Bremer.

An die zweite Halbzeit von Dortmund anknüpfen

Die zweite Halbzeit von Dortmund ist es, an die man anknüpfen müsse in der Partie gegen Werder Bremen. Ohnehin spricht man in Heidenheim seit dem Aufstieg ganz gerne mal von den einzelnen Halbzeiten, von denen einige schon richtig gut gewesen sind. „Das Spiel gegen Bremen ist schon ein besonderes für mich, ganz klar, weil es mein Heimatverein ist. Aber auch dieses Spiel dauert 90 Minuten, wie jedes andere Spiel auch“, sagt Dinkci.

Im rechten Mittelfeld bereits gesetzt

Er dürfte wieder im rechten Mittelfeld eingesetzt werden, dort hat er sich in der kurzen Zeit durchgesetzt. Vor allem harmoniert er mit einem weiteren Neuzugang. Omar Traoré war vom VfL Osnabrück gekommen und musste recht schnell für den verletzten Marnon Busch in der Defensive einspringen. Auch dank dieser Zusammenarbeit mit Traoré kam Dinkci bislang sehr gut zur Geltung. Die beiden spielen zusammen, als würden sie es schon mehrere Jahre tun. „Wir haben uns vom ersten Tag an gut verstanden und viel Zeit miteinander verbracht. Dazu reden wir viel miteinander, was vielleicht den Ausschlag gibt, dass es so gut funktioniert“, sagt Dinkci.

Mit Busch entsteht die Bremer Seite

Es sei schon anders in Heidenheim, gibt er zu. In erster Linie liegt das an der Spielzeit, die er an der Brenz nun bekommt. Weitere Minuten sollen nun gegen seinen Heimatverein dazukommen. Sollte Busch übrigens wieder fit sein nach seiner Muskelverletzung und den Vorzug vor Traoré bekommen, dann wäre ein Bremer Duo auf rechts im Einsatz. 2016 kam Busch vom SV Werder Bremen II an die Brenz.