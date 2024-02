Heidenheim macht den Hattrick perfekt, wenn man es im Fußballersprech ausdrücken möchte. An diesem Samstag, um „5 vor 12“, hat das Heidenheimer „Bündnis gegen Rechts Heidenheim“ zu einer weiteren Kundgebung gegen Rassismus und für Vielfalt und Demokratie aufgerufen. Treffpunkt ist am Bahnhof.

„Bündnis gegen Rechts“

musste sich kurzfristig gründen

Zuvor hatten das Schwäbisch Gmünder und das Aalener „Bündnis Aufstehen gegen Rassismus“ jeweils in ihren Städten zu Demonstrationen und Kundgebungen aufgerufen. Christian Zeeb vom DGB Südostwürttemberg, der sowohl in Gmünd als auch in Aalen mitorganisierte, wird auch in Heidenheim zum Orgateam gehören. Eine solche Initiative hatte es in Heidenheim noch nicht gegeben, weshalb man nun kurzerhand das „Bündnis gegen Rechts“ gegründet hat.

Stadt Heidenheim zählt offiziell zu den Unterstützern

Die Stadt Heidenheim unterstützt dieses Bündnis offiziell, der Aufruf ist von OB Michael Salomo mit unterzeichnet. Das Bündnis hat mit dem Bundesligisten 1. FC Heidenheim einen weiteren Unterstützer: Ein Insta-gram-Feed zeigt das Logo auf einer Regenbogen-Eckfahne. Darunter der Aufruf, zu Demozug und Kundgebung zu kommen. Der Feed schließt mit: „Heidenheim war bunt, ist bunt und bleibt bunt!“

Schmidt ist gedanklich

bei den Demonstrantinnen und Demonstranten

FCH-Trainer Frank Schmidt hat sich ebenfalls zu diesen Protesten geäußert: „Ich sehe das absolut positiv. Da sind in der Vergangenheit ein paar Dinge passiert, die nicht hätten passieren dürfen. Wehret den Anfängen!“, sagte er schließlich, nachdem er sich zunächst nicht äußern wollte. „Ich finde es gut, dass die Menschen auf die Straße gehen.“ Gedanklich sei er dabei, wenn er auch in Bremen ist (Der FCH kickt dort um 15.30 Uhr). „Es gibt keinen Platz für Antisemitismus oder Rechtsextremismus“, wurde Schmidt sehr klar.