Es ist ein historischer Samstag gewesen für den 1. FC Heidenheim. Das erste Bundesliga–Heimspiel auf dem Schlossberg ist auf dem Programm gestanden, gegen die TSG Hoffenheim. Und diejenigen, die es mit Heidenheim halten, hätten an diesen besonderen Tag wahrscheinlich noch wesentlich emotionaler zurückgedacht, wenn die Mannschaft von Frank Schmidt auch noch die ersten Bundesliga–Punkte eingefahren hätte — hat sie aber nicht.

Doch kein gewöhnliches Heimspiel

75 Minuten lang hat alles nach einem normalen Heimspiel in der Voith–Arena ausgesehen, wie man es vom FCH gewohnt ist. Dominantes Auftreten, mehr Ballbesitz, mehr Spielanteile, Chancen und ja, selbst die Tore sind zu den richtigen Zeitpunkten gefallen. Doch Schmidt und seine Novizen müssen nach der 0:2–Auftaktniederlage abermals eine Menge Lehrgeld zahlen, diesmal aber noch deutlich mehr. Ein 2:0–Vorsprung und 75 extrem starke Minuten haben nicht gereicht, um das Spiel als Sieger (wie gewohnt) zu beenden. Am Ende steht ein 2:3 (1:0) in den Geschichtsbüchern des 57. Bundesligisten nach seinem ersten Heimspiel.

Kleindienst verpasst, Beste verschießt Handelfmeter und legt mit Traum–Freistoß nach

Die Stimmung war hervorragend in der Voith–Arena, die Vorfreude auf dieses Spiel riesig. Und nach zwei Minuten bereits hätte es 1:0 stehen können, doch Tim Kleindienst verfehlte das Gehäuse um Zentimeter nach einer Ecke. Nach einem Abschluss von Jonas Föhrenbach in Folge einer neuerlichen Ecke dann schaltete sich der VAR ein (13. Minute). Nach der Ecke war Marius Bülter mit der Hand am Ball. Es gab folgerichtig Strafstoß. Jan–Niklas Beste, am Donnerstag Vater geworden und deswegen in der vergangenen Woche nicht dabei, übernahm die Verantwortung — und scheiterte an Oliver Baumann im Hoffenheimer Gehäuse (16.). Aber der FCH ließ sich nicht beirren, nach Vorlage von Beste kam Kleindienst zum Abschluss aus etwa sieben Metern doch wieder Baumann parierte stark (17.). Dann bediente Eren Dinkci per Steckpass Omar Traoré, der von Bülter gefoult wurde. Wieder ertönte der Pfiff, das Foul begann aber Nuancen vor dem Strafraum. Wieder Beste trat auf der rechten Seite an — und zirkelte den Ball unhaltbar in den Winkel zur mehr als fälligen 1:0–Führung (26.). Bis zur Halbzeit blieben die Heidenheimer dominant, aber auch Hoffenheim hatte nun mehr vom Spiel, Chancen aber blieben Mangelware.

Hoffenheim kommt, aber Pieringer trifft

In der zweiten Halbzeit dann merkte man, dass sich die Gäste etwas vorgenommen hatten. Ein Freistoß von Andrej Kramaric landete auf der Latte (52.). Einen Schuss von Florian Grillitsch parierte FCH–Schlussmann Kevin Müller stark (57.). Es war im Grunde das erste Mal, dass er ernsthaft eingreifen musste. Auf der anderen Seite scheiterte Marvin Pieringer am besten Hoffenheimer: Baumann. Die folgende Ecke von Beste köpfte Pieringer schließlich zum 2:0 in die Maschen (58.), die Voith–Arena wurde zum Tollhaus. Selbst das 3:0 war möglich: Pieringer bediente Beste glänzend, der frei durch war, sich am Ende aber noch abdrängen ließ (62.).

Wechsel zeigen Wirkung

Hoffenheim musste reagieren und tat es dann auch. Wout Weghorst war durch, doch Tim Siersleben rettete mit einer Megagrätsche und wurde bejubelt wie nach einem Treffer (66.). TSG–Trainer Pellegrino Matarazzo wechselte schon vor dem 2:0, Kevin Vogt kam für John Anthony Brooks und Robert Skov für den schwachen Bülter (53.), und dann noch einmal doppelt: Finn Ole Becker und Maximilian Beier kamen für Ozan Kabak und Grischa Prömel (64.) — und diese Wechsel sollten ihre Wirkung am Ende nicht verfehlen. Auf die Frage, ob die Wechsel am Ende für den Sieg verantwortlich waren, sagte Matarazzo deutlich: „Definitiv.“

Das Heidenheimer Unheil nimmt seinen Lauf

Noch einmal Lennard Maloney scheiterte an Baumann mit einem Distanzschuss (73.), ehe das Unheil aus Heidenheimer Sicht seinen Lauf nahm. Der FCH ließ sich zu tief hinten reindrängen, die TSG machte Druck. Nach dem Gewinn des zweiten Balles war es nach einer Flanke von Skov Beier, der den 1:2–Anschluss herstellte (77.). Dann klatschte ein Schuss von Becker an den Pfosten und von dort an Müllers Rücken. Das Leder blieb drei Meter vor der Linie liegen, Pavel Kaderabek bedankte sich mit dem 2:2 (80.). Die Heidenheimer Fans gaben noch einmal alles, peitschten ihre Jungs nach vorne. Dann die Riesenchance für Kleindienst: Nach einer Flanke von rechts köpfte er freistehend daneben (86.). Aber vielleicht war es für die heimischen Gemüter gut, dass er nicht traf, denn wieder schaltete sich der VAR ein. Im vorherigen Angriff hatte Siersleben Beier zu Fall gebracht. Der Wangener Schiedsrichter Robert Hartmann schaute sich die Szene an — und entschied auf Strafstoß für die Gäste. Kramaric trat an, traf und musste dann gleich nochmal antreten. Hartmann verlangte eine Wiederholung, doch wieder blieb der Routinier cool: 3:2 für Hoffenheim (90.).

Mainke kurz vor dem 3:3

Nun warf der FCH alles nach vorne und Kapitän Patrick Mainka hätte fast noch Schadensbegrenzung betrieben. Nach einer Ecke scheiterte er per Kopf an Baumann und auch seinen Nachschuss verteidigten die Gäste (90.+2). Glücklich hätte es seinen Trainer auch nicht mehr gemacht. „Selbst bei einem 3:3 hätte ich mich nicht gefreut, denn dieses Spiel hätten wir gewinnen müssen. Aber es bleibt dabei: Fußball ist ein Fehlerspiel, und davon haben wir am Ende zu viele gemacht“, schüttelte Schmidt den Kopf.

Am kommenden Freitag bereits geht es zum Deutschen Vizemeister Borussia Dortmund. Die Aufgaben werden nicht leichter für die Brenzkicker.