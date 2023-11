FCH und das Duell auf Augenhöhe

Heidenheims Trainer Frank Schmidt ist gut in Mathe. Daher weiß auch er, dass es nur drei Punkte gegen Bochum an diesem Sonntag (15.30 Uhr) in der Voith Arena zu holen gibt. „Für uns beginnt jetzt der Jahresendspurt und da müssen wir punkten, um die Weichen zu stellen“, sagt der Erfolgscoach der Heidenheimer klar.

Es geht gegen Bochum und damit eine Mannschaft, die eben aktuell zu den Konkurrenten für die Heidenheimer im Kampf um den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga zählt. „Wir kennen den Verein aus der 2. Liga noch. Bochum hat in den vergangenen beiden Jahren den Klassenerhalt geschafft. Sie wissen, was man braucht, um die Klasse zu halten.“ Dennoch stehen sie aktuell mit einem Punkt weniger als der FCH (neun Punkte) auf dem 14. Tabellenplatz.

Nach den Spielen gegen den VfB Stuttgart und Bayern München hätte der FCH keine 14-tägige Pause gebraucht. Schließlich hat Heidenheim aktuell mit Lennard Maloney (USA) nur einen Nationalspieler, den sie in der Länderspielpause abstellen müssen.

„Wir haben in den letzten Wochen sehr viel investiert“, gibt Schmidt dann aber doch zu und erklärt damit, dass Heidenheim die dritte Länderspielpause etwas anders gestaltet hat. Heißt: In der ersten Woche stand die Leistungsdiagnostik und die gezielte Regeneration auf dem Programm. „In der vergangenen Woche haben wir dann aber wieder Fahrt aufgenommen, um in den anstehenden Duellen voll da zu sein.“ Der Neuling von der Brenz hat also neue Kräfte gesammelt. Mit Bochum wartet auf die Mannschaft ein ganz anderes Spiel, als noch zuletzt gegen Bayern oder den VfB. „Es geht viel um zweite Bälle, Umschaltsituationen, Gegenpressing. Da muss man sich durchsetzen und da braucht man einen extrem großen Willen und Power.“

Die habe man in den vergangenen beiden Wochen aufgeladen. Offensiv sei der Aufsteiger aus Heidenheim gut unterwegs. Jetzt gehe es darum individuell und gruppentaktisch noch besser zu verteidigen. „Wir müssen uns in dem Bereich steigern.“