FCH-Spieler Maloney schafft erstmals Sprung in die Nationalmannschaft

Premiere! FCH-Profi Lennard Maloney ist zum ersten Mal in seiner Karriere in die amerikanische A-Nationalmannschaft berufen worden. In der Vergangenheit lief der 23-Jährige schon sowohl für die deutsche U18- beziehungsweise U19-Nationalmannschaft auf, als auch für das US-amerikanische U20-Nationalteam. Der in Berlin geborene defensive Mittelfeldspieler besitzt, auf Grund seiner deutschen Mutter und seines US-amerikanischen Vaters, sowohl die deutsche als auch die US-Staatsbürgerschaft. Im Sommer 2022 wechselte Lennard Maloney von Borussia Dortmund II aus der 3. Liga nach Heidenheim.

Ein Gegner ist Deutschland

Während seines Aufenthalts beim US-Nationalteam treffen die USA am Samstag, 14. Oktober (21 Uhr MEZ), in Hartford (Connecticut) zunächst ausgerechnet auf die deutsche Nationalmannschaft. Bereits drei Tage später, am Mittwoch, 18. Oktober 2023 (2.30 Uhr MEZ), folgt dann in Nashville (Tennessee) das zweite Länderspiel gegen Ghana.

Für FCH-Profi geht ein Traum in Erfüllung

„Irgendwann einmal für die A-Nationalmannschaft der USA auflaufen zu dürfen, ist seitdem ich Fußball spiele, ein großer Traum von mir“, erklärt Lennard Maloney zu seiner Nominierung und fügt hinzu: „Ich freue mich, diesem Traum jetzt einen großen Schritt näher gekommen zu sein. Dass es während der anstehenden Länderspiele auch ausgerechnet gegen Deutschland geht, ist natürlich ein ganz besonderes Highlight!“

Strauß: „Lennys Nominierung für unseren FCH etwas ganz Besonderes!“

Robert Strauß, FCH-Bereichsleiter Sport, ergänzt: „Als Spieler, der aus der 3. Liga kam, hat sich Lenny in der vergangenen Saison bei uns direkt zum Leistungsträger entwickelt und war, insbesondere durch seine Präsenz und seine Mentalität auf dem Platz, ein wichtiger Faktor in unserer Aufstiegssaison. Nach überzeugenden Auftritten in unseren ersten Bundesligaspielen ist diese Nationalmannschafts-Nominierung deshalb jetzt die verdiente Belohnung für ihn. Dass ein FCH-Profi bei uns zum A-Nationalspieler gereift ist, gab es in unserer Geschichte noch nie. Auch deshalb ist Lennys Nominierung für unseren FCH etwas ganz Besonderes!“