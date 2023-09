FCH nutzt Dortmunder Chancenwucher eiskalt aus — 2:2

Am dritten Spieltag der Fußball–Bundesliga ist der 1. FC Heidenheim beim Deutschen Vizemeister Borussia angetreten. Und mit einer bärenstarken Leistung in der zweiten Halbzeit hat sich der FCH mit einem 2:2 seinen ersten Bundesligapunkt geholt.

Theuerkauf rotiert ins Team

Heidenheims Übungsleiter Frank Schmidt musste sich etwas einfallen lassen, denn seine angestammten Außenverteidiger, Marnon Busch und Jonas Föhrenbach, waren verletzt beziehungsweise krank. Dass Omar Traoré für Busch spielen würde, war nach seiner Leistung zuletzt gegen Hoffenheim keine Überraschung. Für Föhrenbach in die Mannschaft rückte dann aber Norman Theuerkauf, der Schmidts Routinier und Mann für alle Fälle ist. Für Marvin Pieringer durfte Adrian Beck beginnen.

Perfekt Start für den BVB

Es begann dann so, wie es Schmidt sicherlich vermeiden wollte. Mit dem ersten Angriff traf der Favorit auch schon. Patrick Mainka klärte einen Ball in die Mitte, wo zunächst Emre Can an den Ball kam, Julian Brandt aber schoss und den Ball mithilfe der Unterkante der Latte zum 1:0 in die Maschen setzte (7. Minute). Doch auch der FCH versuchte sich in der Offensive. Eine Traoré-Flanke klärten die Borussen in höchster Not zur Ecke. Doch stattdessen kam noch bitterer für die Gäste. Brandt brachte einen Ball in die Mitte, der Lennard Maloney an der Hand erwischte (12.). Der Videoschiedsrichter griff ein, der Schiedsrichter entschied in der Folge auf Strafstoß. Dortmunds Kapitän Emre Can verwandelte sicher zum 2:0 (15.). Vier Minuten später parierte Kevin Müller einen Versuch von Marcel Sabitzer.

Kleindienst bringt Kobel nicht in Verlegenheit

Auf der anderen Seite dann kam Tim Kleindienst nach einer Flanke von Eren Dinkci zum Kopfball, der Gregor Kobel im Tor der Dortmunder jedoch vor keine Probleme stellte (25.). Anders der BVB: eine Hereingabe von Marius Wolf setzte Sabitzer nur haarscharf neben das Gehäuse (26.). Müller zeichnete sich im Anschluss nach einem Versuch von Donyell Malen im kurzen Eck aus (28.).

Dortmund vergibt Gelegenheiten

Nach einer halben Stunde dann hatte Frank Schmidt Redebedarf, regte sich über den Unparteiischen Tobias Reichel fürchterlich auf, nachdem Jan–Niklas Beste zu Fall gebracht wurde (33.). Nochmal Malen verzog dann knapp (43.), ehe Jan–Niklas Beste in bester Verteidiger–Manier gegen den einschussbereiten Malen am eigenen Fünfmeterraum klären konnte (45.). Die Führung der Dortmunder hätte höher sein können, doch sie war es nicht und so hatten die Heidenheimer die große Möglichkeit nach einem Konter. Der Ball gelangte mustergültig zu Dinkci im Strafraum, der ganz viel Rasen vor sich hatte, jedoch nicht schoss, sondern nochmal querlegte (45.+2). Ein Treffer hätte der Partie vielleicht noch einmal einen anderen Dreh verliehen. Über die Konter haben die Heidenheimer durchaus ihre Räume gefunden, was auch Torwart–Legende Wolfgang de Beer in der Halbzeitpause konstatierte.

FCH besser im Spiel

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit aber dann gehörte den Heidenheimern. Nach einem Diagonalpass von Dinkci war Kleindienst durch, schloss aber zu früh ab, sodass er den Ball nicht richtig traf (49.). Das wäre es gewesen. Der FCH kam nochmal. Einen Freistoß von Beste köpfte Maloney Richtung Gehäuse, doch Kobel machte sich ganz lang. Im Nachsetzen traf dann der Ex–Borusse Mainka zum vermeintlichen Anschluss, doch wieder schaltete sich der VAR ein — kein Tor wegen eines Handspiels, so die Entscheidung.

BVB lässt weitere Treffer liegen

Dann kamen die Dortmunder in drei Minuten zu einer Vielzahl an Chancen: Malen scheiterte an Müller, Karim Adeyemi übersah wenige Meter vor dem Gehäuse den völlig freistehenden Brandt und der aufgerückte Ramy Bensebaini traf aus drei Metern den Ball nicht richtig. Dieser Chancenwucher sollte sich rächen für die Borussen.

Dinkci schockt Dortmund

Einen Ball von Wolf fängt Theuerkauf ab und bediente mit einem schönen Diagonalball Dinkci, der wieder frei war im Sechzehner. Diesmal aber machte er es besser und traf per Dropkick ins kurze Eck zum Anschluss (61.). Die mitgereisten Heidenheimer Fans konnten es nicht glauben und waren plötzlich tonangebend im mit 81.365 Zuschauern ausverkauften Signal Iduna Park. Doch nur eine Minute später war es erneut Malen, der aussichtsreich an Müller scheiterte (62.).

Kurioser Elfer bringt den Ausgleich

Das Spiel hatte sich verändert, die Heidenheimer standen in der Folge längst nicht mehr so tief, womit die Dortmunder nicht klarkamen. Der FCH spürte, dass etwas drin war in dieser Partie. Es folgten dann aber zunächst die Minuten des Tobias Reichel, der nach einem Foul des eingewechselten Felix Nmecha an Beste auf Strafstoß entschied (76.). Kleindienst stand schon bereit. Doch wieder schaltete sich der VAR ein, Beste soll im Abseits gestanden haben. Lange Minuten des Wartens, dann entschied er abermals auf Strafstoß, den Kleindienst schließlich sechs Minuten nach der eigentlichen Entscheidung vollstreckte, 2:2 (82.). In dieser Dramaturgie ging fast verloren, dass der erst am Donnerstag verpflichtete Nationalstürmer Niclas Füllkrug seine Premiere im Dortmunder Trikot feierte, er kam für Sebastian Haller.

FCH dem Sieg näher

Wer hätte das gedacht, aber in der Schlussphase war Heidenheim die aktivere Mannschaft. Eine Kontersituation in Überzahl wurde durch ein Foul von Can unterbrochen, der letzte finale Pass kam nicht an, doch dem BVB fiel nichts mehr ein, sodass es am Ende, nach zwölf Minuten Nachspielzeit, bei diesem 2:2 geblieben ist. Der Heidenheimer Fanblock feierte fast so wie beim Aufstieg in Regensburg, der BVB wurde gnadenlos ausgepfiffen. Damit hat der FCH seinen ersten Punkt in der Bundesliga eingefahren, dazu noch eine ganze Menge Selbstvertrauen getankt.