Erst Samstag hatte der 1. FC Heidenheim in der Fußball-Bundesliga mit 1:2 bei Borussia Mönchengladbach verloren. An diesem Dienstag (20.45 Uhr) nun gastiert die Mannschaft von Frank Schmidt erneut bei den Gladbachern ‐ in der zweiten Runde des DFB-Pokals.

Alle Mann an Bord ‐ Es kann zu Veränderungen kommen

Personell kann Schmidt aktuell aus dem Vollen schöpfen und dürfte die eine oder andere Veränderung in der Startelf vornehmen. Wenngleich er lediglich sagte, dass es Veränderungen geben könnte. Er werde sich mit den Spielern, die zuletzt recht viel Spielzeiten bekommen hatten, unterhalten und in sie reinhorchen. „Es ist immer besser, den mündigen Spieler zu haben und diesen dann auch mit einzubeziehen“, sagt Heidenheims Trainer. Dabei hoffe er auf ein ehrliches Feedback.

Drei Pleiten in Serie

0:2, 2:5 und 1:2 lauteten zuletzt die Ergebnisse der Heidenheimer in der Liga, was nicht zu Freudentänzen an der Brenz geführt hatte, aber noch lange kein Grund zum Trübsal blasen sei. „Ich kann es nur wiederholen, das ist die Bundesliga. Es wird eine schwierige Saison für uns, jede Aufgabe ist eine schwierige für uns“, so Schmidt. Genau dort wollte man hin und müsse sich nun „wehren und aufarbeiten und auf keinen Fall den Kopf runternehmen“, verlangt er von seiner Mannschaft, aber auch vom Umfeld. Er sei Optimist und nach wie vor sei das Glas „halb voll“, vielleicht in dem Wissen, was man bereits vor der Saison hatte. Man müsse es nun schaffen, das Pendel in die richtige Richtung ausschlagen zu lassen, dafür müsse man hart arbeiten, so Heidenheims Übungsleiter weiter. In Gladbach kassierte man beide Treffer erneut nach gegnerischen Standards ‐ bereits gegen Augsburg waren es deren drei. Ein aktuell großes Problem der Heidenheimer.

Videoanalyse dauert nach dem Gladbach-Spiel länger

Die Videoanalyse nach der samstäglichen Partie habe diesmal länger gedauert, sagte Schmidt. Die gegnerischen Standards, vor allem die beiden, die zu den Gegentoren geführt hatten, wurden genauestens unter die Lupe genommen. Aber auch von den eigenen Standards müsse wieder mehr Gefahr ausgehen, verlangt der Trainer. Die Lehren aus dieser Partie habe man gezogen und müsse diese nun im Pokal umsetzen.

Ergebniskrise ist da ‐ mehr aber nicht

Zumindest über eine Ergebniskrise lässt sich beim FCH nach drei Pleiten in Serie sprechen, damit soll es das aber auch schon gewesen sein für den Heidenheimer Übungsleiter. Ja, die Ergebnisse seien nicht so, wie man sie sich vorstelle und vor allem aus den vergangenen Jahren gewohnt sei. „Ich sage es aber ganz ehrlich: Auch das macht Spaß, gegen diese Widerstände anzugehen, gegen die Ergebnisse, die nun naturgemäß anders ausfallen als wir sie gewohnt sind“, sagt Schmidt. Der Kampfgeist des 49-Jährigen scheint geweckt, nun muss er diesen noch auf seine Spieler übertragen.

Mit einem Erfolg würde man auch die Durststrecke in der Liga etwas beiseite schieben und mit etwas mehr Selbstbewusstsein in die kommende Partie gehen. Zu Gast ist an diesem Sonntag (17.30 Uhr) der VfB Stuttgart.