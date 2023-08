FCH: Kleindienst verlängert vorzeitig bis 2027

Noch vor der historischen Bundesliga–Premiere beim VfL Wolfsburg an diesem Samstag (15.30 Uhr) hat der 1. FC Heidenheim ein deutliches Ausrufezeichen in Sachen Personalplanungen für die Zukunft gesetzt. Tim Kleindienst hat seinen ursprünglich bis zum 30. Juni 2025 datierten Vertrag beim FCH vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert.

„Ich habe immer betont, wie wohl ich mich beim FCH und in Heidenheim stets gefühlt habe beziehungsweise nach wie vor fühle. Diese Konstellation passt einfach, umso mehr freue ich mich über diese Vertragsverlängerung“, erklärt Tim Kleindienst nach der Unterschrift. „Das ist ein fantastisches Signal an unsere gesamte FCH Familie. Wir werden in der Bundesliga als 1. FC Heidenheim 1846 nur bestehen können, wenn wir weiterhin den Zusammenhalt leben, der uns schon immer auszeichnet. Die Tatsache, dass Tim, der auf Grund seiner herausragenden Leistungen in der vergangenen Saison natürlich großes Interesse anderer Vereine geweckt hat, seinen Vertrag vorzeitig bei uns verlängert, unterstreicht das nochmals zusätzlich“, erklärt FCH–Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald.

Tim Kleindienst blickt bereits auf eine lange Vergangenheit beim FCH zurück. In der Saison 2016/17 war der 1,94 Meter große Stürmer vom Bundesligisten SC Freiburg erstmals für ein Jahr nach Heidenheim ausgeliehen und schoss dabei in 28 Spielen sieben Tore und gab drei Vorlagen. Kurz vor dem Ende der Transferperiode der Saison 2019/20 verpflichtete ihn der FCH ein zweites Mal. Nach 16 Toren und sechs Vorlagen wechselte der gebürtige Jüterboger nach den Bundesliga–Relegationsspielen 2020 zum belgischen Erstligisten KAA Gent. Dort kam er in der ersten Halbserie in der Liga sowie in der Champions League–Qualifikation und in der Europa League auf insgesamt 23 Einsätze. Sein dritter Wechsel zum FCH folgte schließlich im Januar 2021 zunächst als Leihe, bevor im Sommer 2021 die feste Verpflichtung folgte. Insgesamt kann Tim Kleindienst die überragende Bilanz von 71 Treffern und 18 Vorlagen in mittlerweile 138 Pflichtspielen für den FCH vorweisen.