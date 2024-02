An diesem Freitagabend (20.30 Uhr) empfängt der 1. FC Heidenheim den Champions-League-Achtelfinalisten Borussia Dortmund. Es ist der überhaupt erste Pflichtspielauftritt der Dortmunder in der Voith-Arena.

BVB mit drei Siegen im Rücken

Der BVB ist mit drei Siegen (3:0 in Darmstadt, 4:0 in Köln und zuletzt ein 3:1 daheim gegen Bochum) perfekt ins Jahr 2024 gestartet und reist mit breiter Brust an die Brenz.

Es war ohnehin das Ziel der Mannschaft von Edin Terzic, in dieser Rückrunde eine Serie zu starten, die am Ende auf einem Champions-League-Rang münden soll. Aber auch Aufsteiger FCH muss nicht in Ehrfurcht erstarren, ist mit drei 1:1-Remisen ins Jahr 2024 gestartet und seit sechs Spielen ungeschlagen. Dazu kommt: Im Hinspiel hat sich die Mannschaft von Frank Schmidt einen zu diesem Zeitpunkt sensationellen Auswärtspunkt dank eines späten 2:2 ergattern können.

Terzic äußert sich respektvoll über den Aufsteiger

Das weiß auch Terzic, der sich sehr respektvoll über den Aufsteiger äußert. „Es ist sehr schwierig, die Heidenheimer zu besiegen. Sie spielen eine tolle Saison in der Bundesliga, es ist ihre erste. Da ist richtig was zusammengewachsen über das letzte Jahrzehnt“, weiß der BVB-Trainer, der jedoch nicht nur die vergangenen sechs Spiele des FCH mit in die Bewertung nimmt, sondern auch nochmal an das denkwürdige Unentschieden aus dem Hinspiel erinnert hat.

„Da haben sie es sehr gut gemacht. Wir wissen, dass das eine schwierige Aufgabe ist besonders in Heidenheim. Der FCH ist besonders heimstark.“ Bei allem Respekt vor dem Gegner aber wisse man auch um die eigene Chance, zumindest für eine Nacht mal wieder auf den dritten Rang vorrücken zu können. „Das ist der Grund, warum wir dorthin fahren, weil wir gewinnen möchten - und darauf bereiten wir uns entsprechend vor“, schließt Terzic.

Drei fehlen den Dortmundern, drei kommen zurück

Bei den Dortmundern werden aller Voraussicht nach Julian Brandt, Marco Reus und Schlussmann Gregor Kobel ausfallen, dafür sind Emre Can, Ramy Bensebaini und Mats Hummels ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, gab Terzic bekannt.

Auf Seiten der Heidenheimer fehlen wird weiterhin Denis Thomalla, und das vermutlich auch noch die nächsten zwei bis drei Wochen, wie FCH-Trainer Frank Schmidt mutmaßt. Dafür hat er beim zuletzt in Hoffenheim am Kopf verletzten Benedikt Gimber die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass dieser in der Innenverteidigung auflaufen kann. Das werde man aber recht kurzfristig entscheiden müssen.

Drei Heidenheimer mit BVB-Vergangenheit

Heidenheims Kapitän Patrick Mainka ist 2018 vom BVB II gewechselt, Jan-Niklas Beste hat den Großteil seiner Jugend beim BVB verbracht und auch Lennard Maloney hat eine BVB-Vergangenheit.

Der gebürtige Berliner kam mit Beste im Sommer 2022 und trug seinen Teil dazu bei, dass der FCH als Zweitligameister erstmals in seiner Geschichte ins Fußball-Oberhaus aufsteigen konnte. Seit Oktober ist er Nationalspieler der USA, nach Ben Halloran (Australien, beim FCH von 2015 bis 2018) erst der zweite Nationalspieler überhaupt, der die Schuhe für den FCH schnürt.

Diese drei Kicker haben alle mal Schwarz-Gelb getragen, sich bei den Profis allerdings nicht durchsetzen können. Nun aber möchten sie dafür sorgen, dass der BVB seine Champions-League-Träume zumindest einmal einen Spieltag nach hinten schieben muss.

2:2 aus dem Hinspiel bleibt immer historisch

Das 2:2 von Dortmund, wenn auch nicht mehr zu vergleichen, spielt aber dennoch eine Bedeutung in der noch jungen Bundesligahistorie der Heidenheimer. Da habe man gesehen, dass auch in der Bundesliga alles möglich sei, erinnert sich Schmidt nicht ungerne zurück. Zumal es geschichtsträchtig ist: es war der erste Punkt der Heidenheimer Bundesliga-Geschichte.

Danach folgte ein Sieg gegen Werder Bremen, man stand mit vier Punkten nicht mehr ganz hinten drin. Vielleicht war es sogar eine Initialzündung für den FCH, mit 23 Punkten ist man aktuell Zehnter.

Schmidt möchte nicht nur große Augen machen

Aber nicht nur deswegen ist die Partie gegen die Dortmunder in der heimischen Voith-Arena durchaus eine besondere. „Für uns zählt jedes Spiel, aber so eine Partie gegen Dortmund ist natürlich auch für das Umfeld ein Riesenhighlight, dann noch garniert mit Freitagabend, 20.30 Uhr, Flutlicht auf dem Schlossberg“, schwärmt Frank Schmidt.

„Dennoch geht es nicht nur darum, große Augen zu machen, sondern idealerweise ein gutes Ergebnis zu erzielen.“ Und damit beschäftige man sich im heimischen Lager. Schmidt: „Wir sind sechs Mal ungeschlagen, spielen zu Hause und dieses Selbstbewusstsein möchten wir an den Tag legen. Ein siebter Streich wäre schön.“