An diesem Sonntag (13 Uhr) tritt der 1. FC Heidenheim erstmals bei einem Pflichtspiel als Bundesligist in Erscheinung. Die erste Runde im DFB–Pokal führt die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt, der unter der Woche auf den zweiten Platz bei der Wahl zum Trainer des Jahres gewählt worden ist, zum Oberligisten Rostocker FC.

Perfekter Test in Essingen für den FCH

Obwohl es tatsächlich kein Kalkül war, unter der Woche beim Oberligisten TSV Essingen anzutreten, wie Schmidt sagte, so muss man im Nachgang doch festhalten, dass es ein geschickter Schachzug war, ganz gleich, ob gewollt oder nicht. Beim 6:1–Sieg hat man sich zumindest einmal in Ansätzen daran gewöhnen können, wie es ist, gegen einen Oberligisten spielen zu müssen. „Es war mir wichtig, alle Spieler auch noch einmal in einem Testspiel zu sehen. Dass es gegen einen Oberligisten war, hatte einen positiven Effekt, weil jeder gesehen hat in den ersten Minuten: Wenn man nicht zu 100 Prozent auf dem Platz ist, dann kann es schwierig werden“, sagt Schmidt. Seine Mannschaft hat aber den Schalter umlegen können. „Wenn die Einstellung stimmt, wenn das Tempo stimmt, dann setzt sich die Qualität durch.“

Hype vor Ort ungebrochen, Hype im Norden: nicht vorhanden

Der Hype um den FCH ist zumindet in Ostwürttemberg ungebrochen, das hat man beim Test in Essingen gemerkt. Weit über 1500 Zuschauer waren gekommen, der Oberligist bedankte sich ausdrücklich für diesen Test, die Heidenheim–Hymne wurde bei den Treffern gespielt, es hatte fast Volksfestcharakter — bis nach Rostock ist dieser Hype jedoch noch nicht durchgedrungen. Bei der Auslosung hat man durchaus in enttäuschte Rostocker Gesichter geblickt als klar war, dass man gegen den FCH antreten müsse. Schmidt ärgert das nicht: „Ich kann das verstehen, weil nicht so viele Zuschauer kommen, wie bei einem möglichen anderen Los. Es ist aber auch nicht meine Aufgabe, das zu bewerten“, sagt er diplomatisch. Die Rostocker mussten ausweichen, werden beim großen Nachbarn, Hansa Rostock, im Ostseestadion Gastgeber sein, jedoch wird ein Großteil der Ränge abgesperrt sein, sodass nur knapp unter 4000 Zuschauer Platz haben werden.

„Pflichtaufgabe“ ja, aber...

Zwar sei es eine „Pflichtaufgabe“, über den Oberligisten in die zweite Runde einzuziehen, doch Schmidt hat sich mit der Mannschaft aus Rostock in der Videoanalyse durchaus beschäftigt, auf die leichte Schulter wird auch in diesem Jahr nichts genommen in Heidenheim. Man habe zu häufig schon Favoriten stolpern sehen, ohne dabei eine Pokal–Floskel zu bemühen. Das 2:3 der Rostocker in der Liga, am zweiten Spieltag, habe man sich angeschaut. Die Vorbereitung auf diesen Gegner ist ohnehin schwierig, bei den Rostockern kommt erschwerend hinzu, dass sie einen Großteil der Spieler und den Trainer ausgetauscht hatten in diesem Sommer. Der Fokus aber liege vor allem auf dem eigenen Spiel, sagt Schmidt. „Wir werden den Gegner garantiert nicht unterschätzen. Wir brauchen Qualität auf dem Platz, damit meine ich auch die Einstellung. Wenn das passt, werden wir in die zweite Runde einziehen.“

Bis auf Qenaj kann Schmidt aus dem Vollen schöpfen

Personell kann Schmidt aus dem Vollen schöpfen, das hat sich im Vergleich zur Vorsaison somit auch nicht verändert. Einzig Elidon Qenaj fällt weiterhin nach seiner Knieverletzung aus. Dass Schmidt deswegen auch Akteure zu Hause lassen muss, fällt ihm nicht schwer: „Es ist doch ganz einfach: jeder Spieler hatte sechs Wochen Zeit, sich zu präsentieren und auf sich aufmerksam zu machen. Am Ende entscheidet die Leistung aus Sicht des Trainerteams“, sagt er. Es sei aber nur die Entscheidung für diese Woche, die Chance, wieder in den Kader zu rücken, habe man immer wieder aufs Neue. Natürlich aber ist es ein Hinweis auf den Ligastart.