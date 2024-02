Für den 1. FC Heidenheim steht bereits an diesem Freitag das nächste Spiel in der Fußball-Bundesliga an. In der Heidenheimer Voith-Arena wird dabei die Mannschaft der Stunde zu Gast sein, Borussia Dortmund. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr.

Aus 0:2 mach 2:2

Den 1. September vergangenen Jahres werden die Fans des 1. FC Heidenheim mit Sicherheit nicht so schnell vergessen. An diesem Tag holte der FCH den ersten Bundesliga-Punkt überhaupt. Diesen konnte sich die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt bei Borussia Dortmund erkämpfen - und das nach einem 0:2-Rückstand. Frank Schmidt erinnert sich zurück an dieses besondere Spiel: „Wir lagen früh mit 0:2 zurück und hätten vor der Pause auch noch das dritte Gegentor bekommen können. Das ist nicht passiert. Am Ende haben wir dann den ersten Punktgewinn gefeiert.“

Auch in der Bundesliga ist alles möglich

Wie Frank Schmidt ergänzt, habe ihm die Art und Weise, wie die Mannschaft in der zweiten Halbzeit aufgetreten ist, sehr gefallen. „Wir waren drauf und dran hinten heraus das Spiel fast noch zu gewinnen. Das wäre der absolute Wahnsinn gewesen. Für jeden Einzelnen war es wichtig zu sehen, dass auch in der Bundesliga alles möglich ist.“ Doch für Heidenheims Trainer zählt dieses Spiel nicht mehr. Sein Blick ist nach vorne gerichtet. Wenn am Freitagabend der 1. FC Heidenheim und Borussia Dotmund aufeinandertreffen, kommt es auch zum Duell zweier ungeschlagener Mannschaften im Jahr 2024. Heidenheim hat bislang dreimal unentschieden gespielt, während Borussia Dortmund überhaupt noch keinen Punkt abgegeben hat. Die Dortmunder rangieren mit 36 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz und Heidenheim belegt mit 23 Punkten einen starken zehnten Platz.

Der BVB hat umgestellt

So schätzt Frank Schmidt die Borussia ein: „Wir müssen gut auf die Variabilität des Dortmunder Spiels eingestellt sein. Dabei müssen wir gerade im letzten Drittel die Stärke des BVB verteidigen. In drei Spielen im neuen Jahr, haben die Dortmunder bereits zehn Tore erzielt. Dabei gab es in Darmstadt und Köln zwei deutliche Auswärtssiege.“

Wie Heidenheims Trainer fortführt, habe der BVB zuletzt umgestellt und im 4-4-2 mit zwei Stürmern gespielt. „Das Ganze war allerdings nicht rein positionsgetreu. Die Stürmer haben sich immer wieder in die Halbräume fallen lassen, dafür sind die Außen immer wieder in die Tiefe gegangen“, erklärt Frank Schmidt.

Die Devise lautet: Elfmeter vermeiden

Am vergangenen Spieltag haben sowohl beim 1. FC Heidenheim als auch beim BVB Elfmeter eine nicht unwichtige Rolle gespielt. Beim 1:1 in Hoffenheim gab es einen Elfmeter gegen den FCH und beim 3:1-Erfolg der Dortmunder gegen Bochum erzielte der BVB vom Punkt zwei Treffer. „Elfmeter wollen wir gegen Dortmund natürlich vermeiden. Im neuen Jahr haben sie bereits drei Elfmeter bekommen, deshalb: raus aus dem Sechzehner verteidigen, hohe Intensität und selber in Umschaltmomenten immer da sein“, berichtet Frank Schmidt.

Fast alle sind fit

Heidenheim kann gegen Borussia Dortmund fast in Bestbesetzung antreten. Einzig Denis Thomalla fällt sicher aus. „Benedikt Gimber konnte am Mittwoch Teile mit der Mannschaft mittrainieren. Es wird nun aber noch geklärt, ob er fit genug ist, dass er am Freitag auch spielen kann“, so Frank Schmidt abschließend.