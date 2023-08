FCH hält an Kapitäns–Trio fest

Knapp zwei Wochen vor dem Pflichtspielauftakt im DFB–Pokal am Sonntag, 13. August (13 Uhr), beim Rostocker FC und rund drei Wochen vor dem historisch ersten Bundesligaspiel der FCH–Vereinsgeschichte beim VfL Wolfsburg (Samstag, 19. August, um 15.30 Uhr) steht fest: Auch in der Saison 2023/24 wird der Kapitän beim 1. FC Heidenheim Patrick Mainka heißen. Der 28–jährige Innenverteidiger, der in seine dritte Amtszeit als Kapitän geht, wurde genauso wie seine beiden Stellvertreter Tim Kleindienst und Norman Theuerkauf von FCH–Cheftrainer Frank Schmidt erneut dazu berufen.

„Unser Kapitäns–Trio, das die Mannschaft schon beim Aufstieg angeführt hat, verfügt über unheimlich viel Erfahrung und hat unsere Werte, für die wir beim FCH stehen, seit Jahren absolut verinnerlicht. All das wird bei den neuen Herausforderungen wichtig sein, die in unserer ersten Bundesliga–Saison auf uns zukommen werden. Ich freue mich umso mehr, dass alle drei Spieler diese Verantwortung weiter übernehmen wollen“, erklärt FCH–Cheftrainer Frank Schmidt dazu.

Mitglied im von den FCH–Profis gewählten Mannschaftsrat sind außerdem die beiden langjährigen Torhüter Kevin Müller und Vitus Eicher, die diesem auch im Vorjahr angehörten. „Mit der erneuten Wahl der Beiden in den Mannschaftsrat können wir auch dort auf viel Erfahrung bauen und sind damit insgesamt sehr gut aufgestellt“, so Frank Schmidt. Das Kapitäns–Trio ist automatisch Teil des FCH–Mannschaftsrats.