FCH-Profi Niklas Beste, der erstmals für die deutsche Nationalmannschaft berufen worden war, wird an diesem Donnerstags das DFB-Team verlassen und aus dem Teamquartier in Gravenbruch bei Frankfurt abreisen. Grund dafür ist eine Adduktorenzerrung, die sich der 25-Jährige am Mittwoch im Training zugezogen hatte.

Kein Einsatz gegen Frankreich und die Niederlande

Damit verpasst Niklas Beste verletzungsbedingt auf jeden Fall die Länderspiele mit der deutschen Nationalmannschaft in Frankreich (Samstag, 21 Uhr) und gegen die Niederlande (Dienstag, 20:45 Uhr).

Nächster Auftritt des FCH in Stuttgart

Mit dem 1. FC Heidenheim 1846 ist der FCH Mittelfeldspieler, nach der Länderspielpause, in der Bundesliga dann erst wieder kommende Woche am Ostersonntag (17.30 Uhr) auswärts beim VfB Stuttgart gefordert.