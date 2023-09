Am vierten Spieltag der Fußball–Bundesliga hat der 1. FC Heidenheim den SV Werder Bremen empfangen mit dem Willen, seinen ersten Sieg in der höchsten deutschen Spielklasse zu landen. Das sollte schließlich auch gelingen. Mit 4:2 (2:0) spielte und kämpfe man den Gegner aus dem Norden nieder.

Nachdem Heidenheims Trainer noch am Freitag in der Pressekonferenz verkündete, dass er personell aus dem Vollen schöpfen könne, war eine spannende Frage, wen er rechts in der Viererabwehrkette spielen lassen würde. Omar Traoré hatte Marnon Busch dreimal richtig gut vertreten. Am Ende nahm Busch seinem Trainer diese nicht leichte Frage ab, zog er sich doch noch einen leichten Faserriss zu, Traoré begann also. Ebenfalls wieder in der Startelf vertreten war Routinier Norman Theuerkauf, der neben Lennard Maloney auf der Dippelsechs performen sollte.

Frühe Führung vom Punkt

Die Partie war kaum angepfiffen, da flog ein Freistoß von Jan–Niklas Beste in den Strafraum. Danach meldete sich der Videoschiedsrichter. Als der Unparteiische rausging und sich die Szene selbst anschaute, sah er, dass Anthony Jung mit dem Ellenbogen am Ball war. Es gab Elfmeter. Wie schon in Dortmund schnappte sich Tim Kleindienst das Leder und schob links zum 1:0 ein (5. Minute). Nach einer Hereingabe dann von Eren Dinkci klärte ein Bremer noch im letzten Moment vor dem einschussbereiten Kleindienst. In der Folge wurden die Gäste besser, zwingende Möglichkeiten blieben auch deswegen ohne zwingenden Chance, weil sich der FCH in jeden Zweikampf warf. Dann aber kam in der Mitte Dawid Kownacki an den Ball, jedoch in Rückenlage, sodass der Ball knapp drüber flog (21.). Größer war die Chance auf der anderen Seite. Theuerkauf brachte den Ball in die Mitte, doch Kleindienst schoss knapp drüber (27.). Auf der anderen Seite dann war es Mitchell Weiser, der vergab (28.). Erden Dinkci probierte es gegen den Verein, von dem er nur ausgeliehen ist, aus der Distanz, verpasste aber knapp (30.).

Erst Dusel, dann 2:0

Dann aber hatte Heidenheim mächtig Dusel, dass nicht der Ausgleich gefallen ist. Eine scharfe Hereingabe von Romano Schmid landete am zweiten Pfosten beim gänzlich freistehenden Jens Dalsgaard Stage, der es fertig brachte, das Leder aus einem Meter über das Tor zu schießen (40.). So kam es aus Bremer Sicht so, wie es kommen musste. Der FCH konterte bravourös. Kleindienst bediente Dinkci, der von rechts in die Mitte zog. Kleindienst lief mit und schaffte Raum für Dinkci, der einfach weiterlaufen konnte und schließlich abzog und zum 2:0 traf (44.).

Bremens Wechsel zünden sofort

Zu Beginn der zweiten Halbzeit dann gab es Frank–Schmidt–Sprechchöre. Heidenheims Trainer hat an diesem Sonntag vor genau 16 Jahren sein Amt angetreten, damals in der Oberliga, und damit nun Volker Finke als dienstältesten Trainer bei einem Verein abgelöst. Bremens Trainer Ole Werner hatte in der Pause gleich dreimal gewechselt, brachte Marvin Ducksch, Olivier Deman und Milos Veljkovic. Und das sollte sofort Früchte tragen. Wieder schaltete sich der VAR ein, ein mögliches Handspiel von Traoré wurde überprüft. Wieder gab es Elfmeter. Ducksch trat , scheiterte an Kevin Müller, doch sein anschließender Kopfball landete schließlich im Tor (49.). Bremen war wieder drin im Spiel. Nur drei Minuten später war Bremens Schmid nach einem langen Ball auf und davon, verzog aber, Glück für den FCH (52.).

Die Heidenheimer fingen sich dann aber wieder. Theuerkauf in Folge einer Ecke verzog knapp (60.), Kleindiensts Versuch wurde abgefälscht und strich haarscharf am Tor vorbei (61.). Das Tor aber machten die Bremer diesmal. Der FCH stand viel zu weit in der eigenen Hälfte. Der ebenfalls eingewechselte Deman hatte viel Zeit zu flanken, bediente von links Mitchell Weiser, der freistehend zum 2:2 einköpfte (64.). Wie schon in der Partie gegen Hoffenheim hatte sich der FCH eine Zwei–Tore–Führung entreißen lassen. Doch es war mehr Zeit als beim ersten Heimspiel und alles sollte sich dann schließlich nicht wiederholen.

Schneller Soppelpack nach Schockmomenten

Über links dribbelte sich Jan–Niklas Beste durch, bediente in der Mitte Dinkci, der diesmal mit rechts schoss und traf, Heidenheim war wieder in Führung (68.). Und wieder jubelte Dinkci aus Respekt vor seinem Heimatverein nicht. Besser hätte man diese beiden neuerlichen Nackenschläge vermutlich nicht wegstecken können. Patrick Mainka köpfte in der Folge nach einer Flanke knapp drüber (71.), Kleindienst schoss knapp daneben nach einer guten Hereingabe von Jonas Föhrenbach (73.). Der FCH aber spielte weiter nach vorne. Kleindienst band gleich mehrere Spieler und sah dann den von links reinrückenden Beste. Dieser zog weiter nach innen, zog ab, sodass der Ball in der linken Ecke zum 4:2 einschlug (76.). Justin Njinmah probierte es noch einmal im kurzen Eck, doch Müller war auf dem Posten (90.). So blieb es bei diesem 4:2–Erfolg, dem ersten Dreier in der Bundesliga in der Vereinsgeschichte.

Ein besseres Geschenk zum Schmidt–Jubiläum hätte sich der Trainer selbst wohl nicht machen können. Wenn er auch im Vorfeld nicht so viel davon wissen wollte, so konnte er diesen besonderen Moment, mit dem ersten Bundesligasieg im Rücken, doch auch ein wenig genießen.