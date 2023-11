El Schwabico: Schmidt hofft auf gute Stimmung nach Schlusspfiff

Nein, beim 1. FC Heidenheim läuft es derzeit nicht rund. Vier Niederlagen in Serie samt Ausscheiden im DFB-Pokal sind die traurige Realität ‐ und ausgerechnet jetzt gastiert der große Nachbar, der VfB Stuttgart, am Sonntag (17.30 Uhr) in der Voith-Arena. Trainer Frank Schmidt dreht den Spieß vor dem Duell gegen den Dritten aber um: „Das ist genau die Herausforderung, die wir brauchen.“

Vermutlich nicht mitwirken wird Marnon Busch, der bereits unter der Woche krankheitsbedingt ausgefallen war. Definitiv fehlen wird Thomas Keller, der sich einen Kreuzbandriss zuzog. Für den Defensivmann, der bislang zwei Kurzeinsätze vorzuweisen hat, ist die Saison damit vermutlich gelaufen. Der VfB Stuttgart, der erst durch den Erfolg in der Relegation über den Erfolg gegen den Hamburger SV die Teilnahme an der Bundesliga gesichert hatte, ist ganz stark in die Saison gestartet. 21 Punkte führen die Mannschaft von Sebastian Hoeneß aktuell auf dem dritten Platz, noch vor Borussia Dortmund. Doch die Landeshauptstädter kommen mit Demut auf die Ostalb. „Für einen Aufsteiger richtig gut unterwegs“, befindet Hoeneß selbst, wenngleich er die jüngste Niederlagenserie der Heidenheimer natürlich mitbekommen hat, sie aber relativiert wissen möchte: „Aktuell ist die Tendenz negativ, das muss bei einem Aufsteiger aber auch drin sein“, sagt er, der sich und seine Mannschaft auf eine insgesamt „anspruchsvolle Aufgabe“ einschwört.

Auf ein „fußballerisches Rezept“ wolle sich Frank Schmidt nicht verlassen, denn da sei „der VfB besser“ sowie in sämtlichen Statistiken seit Ligastart. Einzig im Flügelspiel und beim Läuferischen schlage das Pendel zugunsten der Heidenheimer aus, so Schmidt weiter. Diese beiden Komponenten, gepaart mit einem deutlich besseren Defensivverhalten, individuell sowie gruppentaktisch, müsse sein Team auf den Rasen bringen, dann habe man auch eine Chance gegen den Favoriten. Den jüngsten Auftritt bei Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal, dem 1:3 und dem damit verbundenen Ausscheiden, bezeichnete Schmidt scharf als „Nicht-Leistung“ und entschuldigte sich im selben Satz bei den Fans. Das sei nicht die DNA, die seine Mannschaft sonst verinnerlicht habe. Die Partie sei aber nun abgehakt, bereits in der Halbzeit des Spiels habe er den Blick auf den VfB Stuttgart gerichtet.

Und diesen Blick richten auch nicht wenige Baden-Württemberger auf dieses Duell, das man noch aus der 2. Liga kennt. „Es ist ein Derby, aus Fansicht dürfen wir es aber nicht sagen“, sagt Schmidt grinsend, um ernst anzufügen: „Die Duelle haben schon immer Spaß gemacht. Es ist ein besonderes Spiel, keine Frage. Mit viel Emotionen, mit viel Stimmung und am besten mit der besseren Stimmung nach dem Spiel für uns“, blickt Schmidt auf das erste Duell zwischen diesen beiden Mannschaften in der Fußball-Bundesliga.