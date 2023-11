So viel Rummel wie beim nächsten Gegner Bayern München gibt es freilich nicht beim 1. FC Heidenheim. Beim Neu-Bundesligisten geht es etwas beschaulicher zu, wenngleich der Gegenwind nach vier Pflichtspielniederlagen auch an der Brenz zu spüren war. Der Sieg über den VfB hat den Heidenheimern wieder etwas Auftrieb gegeben, nun gastiert der Neu-Bundesligist am elften Spieltag bei Bayern München (15.30 Uhr).

TV-Debatten gibt es (noch) keine beim FCH

Von solchen Debatten aber, wie jüngst zwischen den TV-Fußball-Experten Didi Hamann und Lothar Mätthäus mit Münchens Trainer Thomas Tuchel ist man in Heidenheim noch meilenweit entfernt. Die beiden Parteien hatten sich ein Wortgefecht geliefert, Tuchel hat nach dem 4:0-Sieg bei Borussia Dortmund nach einem kurzen Monolog das Mikrofon auf den Tisch gelegt und ist gegangen.

„Druck entlädt sich manchmal“

Und doch dringen diese Diskussionen natürlich durch bis an die Brenz, schließlich heißt der Gegner des FCH an diesem Samstag (15.30 Uhr) Bayern München. Zunächst schien FCH-Trainer Frank Schmidt keine Lust zu haben, sich zu dieser Thematik zu äußern, das sei nicht seine Aufgabe.

„Das weiß ich selbst ja nicht, was da in München für ein medialer Druck, eine Wahrnehmung vorherrscht. Es gehört auch mal dazu, dass man mal über eine Grenze hinausgeht.

Doch direkt darauf angesprochen, äußerte er sich schließlich doch noch. „Am Ende sind es immer Menschen, Druck baut sich auf und der entlädt sich auch mal“, so Schmidt. Außerhalb der Vereine werde auch immer wieder mal „viel Bockmist“ erzählt und häufig einfach hingenommen. „Und wenn die Trainer dann mal etwas sagen, was man vielleicht nicht so erwartet, dann wird da gleich ein Elefant daraus gemacht“, wiegelt Schmidt ab.

Menschen versus künstliche Intelligenz

Jeder müsse doch die Möglichkeit haben, ein Ventil, „auch mal etwas rauslassen, das habe ich im Übrigen auch schon gemacht. Das muss am Ende jeder selbst für sich entscheiden“, fährt Schmidt fort. Die Leute da „draußen“ sollten doch manchmal versuchen, sich in eine Trainer reinzuversetzen. Und separat wirft er den Blick auf München, den kommenden Gegner: „Das weiß ich selbst ja nicht, was da in München für ein medialer Druck, eine Wahrnehmung vorherrscht. Es gehört auch mal dazu, dass man mal über eine Grenze hinausgeht, egal von welcher Seite ‐ und dann ist auch irgendwann wieder gut“, zeigt Schmidt durchaus Verständnis für die Antworten und Reaktionen Tuchels am vergangenen Wochenende. „Das ist dich einfach menschlich, keine künstliche Intelligenz. Da darf jeder auch mal Dinge machen, sie man so nicht erwartet, das gehört dazu.“

Gerücht um Boateng bringt auch ein bisschen Hollywood auf die Ostalb

Ein bisschen Hollywood bahnte sich dann aber tatsächlich auch in Heidenheim an. Unter der Woche kommunzierte die „Sport Bild“, dass es Gespräche zwischen FCH-Vorstandsboss Holger Sanwald und den aktuell vereinslosen Jerome Boateng gegeben habe, beide Seiten einen Wechsel ausloten würden. Dieses Gerücht verwies Frank Schmid charmant ins Reich der Fabeln: „Keine Ahnung. Ich weiß von nichts und mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich war selbst überrascht darüber, was ich gelesen habe.“

Zwischen den Garagen ist Schmidt im Bayern-Lager

Es ist nicht anzunehmen, dass Tuchel nach diesen Äußerungen Schmidts einen Bogen machen wird um den Heidenheim-Trainer, der keinen Hehl daraus macht, früher ein Anhänger der Bayern gewesen zu sein. Zwischen den Garagen habe man in Giengen an der Brenz, knapp zehn Kilometer von Heidenheim entfernt, „Bayern gegen den VfB“ gespielt. Schmidt war damals stets im Bayern-Lager, wie er erzählt. „Ich war der Jüngste, musste deswegen immer ins Tor. Auch mein erster Besuch im Olympiastadion damals war etwas ganz Besonderes. Dass wir nun, und ich als Trainer, nun in der Allianz-Arena um Punkte spielen dürfen, ist unglaublich“, sagt Schmidt fast träumerisch, um ernst zu ergänzen, dass man sich mittlerweile aber nicht mehr verwundert die Augen reiben müsse, weil da plötzlich Heidenheim als Gegner der Münchner auf dem Rasen steht.

Die Wahrheit der Oma von Frank Schmidts Frau

Der Sieg gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende sei ein „Brustlöser“ gewesen, gibt Schmidt zu. Die vier Pflichtspielpleiten zuvor seien nicht das gewesen, was man sich beim FCH vorstellt, dies wurde deutlich kommuniziert, durchaus auch öffentlich. Schmidt gefällt diese Deutlichkeit, auch die seiner Führungsspieler ‐ und bezieht diese Klarheit der Worte noch auf das wahre Leben. „Die Oma meiner Frau hat immer gesagt: Wahrheit muss Wahrheit bleiben und das muss man auch ansprechen dürfen. Das war eine sehr weise Frau und die hat Recht“, so Schmidt breit grinsend. Nichtsdestotrotz wird man seitens des FCH versuchen, nach der Partie beim deutschen Rekordmeister nicht zu deutlich werden zu müssen. Das Motto gibt Schmidt schließlich selbst vor: „Wir werden das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen.“ Der Haken sei, so ergänzt Schmidt, dass man im Vorfeld nicht wisse, was möglich sein wird.