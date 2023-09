Der dritte Bundesliga–Spieltag führt den 1. FC Heidenheim zum Deutschen Vizemeister Borussia Dortmund. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt möchte der FCH an dieem Freitagabend (20.30 Uhr) nun erstmals mehr als nur Schulterklopfer mitnehmen.

Zwei Spiele, zwei Niederlagen — alles also so gelaufen, wie der Großteil der Fußball–Republik es vermutet hatte. Wenn man sich die Partien der Heidenheimer gegen Wolfsburg und zuletzt Hoffenheim aber angeschaut hat, muss man feststellen: der FCH kann durchaus Bundesliga. Vor allem gegen Hoffenheim war der Sieg greifbar. „Wir können mit drei Halbzeiten bislang zufrieden sein und haben null Punkte“, sagt FCH–Trainer Frank Schmidt pragmatisch. Die Fans haben nach diesen beiden Spielen das Vertrauen noch nicht verloren und auch die Euphorie scheint noch nicht aufgebraucht zu sein. 4000 Fans, unter anderem mit einem erstmals eingesetzten Sonderzug, werden im Signal Iduna Park dabei sein. Angesichts der insgesamt über 80.000 Fans im Stadion eine überschaubare Annzahl, für den FCH allerdings eine durchaus stattliche.

Zwei Außenverteidiger auf einen Streich

Dass Marnon Busch mit seiner in Wolfsburg erlittenen Muskelverletzung ausfallen würde, war klar, nun aber gesellt sich noch dessen Pendant auf der linken Abwehrseite, Jonas Föhrenbach dazu, der gesundheitlich passen muss. Somit hat Heidenheims Übungsleiter Frank Schmidt eine durchaus große Baustelle, die er beheben muss. Auf rechts dürfte er sich wenig Sorgen machen, denn hier konnte Neuzugang Omar Traoré gegen Hoffenheim überzeugen, auf links aber wird es kniffliger. Wie er das Problem lösen wird, behielt Schmidt naturgemäß für sich.

Dortmunds Leistungen bislang überschaubar

Die bisherigen Dortmunder Gegner, Köln und Bochum, hätten es laut des FCH–Trainers geschafft, dass der BVB sein Spiel nicht wie gewohnt aufziehen konnte, ähnliches wird man seitens der Heidenheimer versuchen. „Wir brauchen nicht über die individuelle Qualität des Gegners zu sprechen. Der BVB ist der große Favorit, ist aber in den ersten beiden Spielen noch nicht mit der Dominanz aufgetreten, um zu vielen Großchancen zu kommen. Das müssen wir auch versuchen, zu schaffen“, fordert Schmidt von seiner Mannschaft.

Nicht nur verteidigen

Für den FCH aber gebe es auch ein Spiel nach dem Verteidigen, wenn man selbst in Ballbesitz sei. Das Mittelfeld schnell überbrücken und die schnellen Spieler in Position bringen, solle ein Schlüssel werden. „Idealerweise können wir immer wieder Nadelstiche setzen“, so der FCH–Trainer. Vorfreude oder Aufregung vor diesem Duell möchte Schmidt im Keim ersticken. „Es war eine ganz normale Trainingswoche, in der wir uns darüber geärgert haben, dass wir das Spiel am Wochenende verloren haben. Wir träumen ja jetzt nicht vor uns hin und sagen, so etwas kommt nie wieder. Es geht darum, allmählich zu punkten. Aber natürlich bekommen wir mit, dass wir eigentlich chancenlos sind in Dortmund“, sagt Schmidt grinsend. „Trotzdem geht das Spiel los und dann steht da noch kein Endstand auf der Anzeigetafel. Wir werden das Unmögliche probieren, um das Mögliche zu erreichen. Ich möchte eine Mannschaft sehen, die nicht mit großen Augen über den Platz läuft, sondern eine, die sich daran erinnert, was wir vorhaben und was unsere Aufgabe in diesem Spiel ist.“

Es geht nur um die Höhe des Erfolgs

Dass man aus Dortmund hört, dass es offensichtlich nur um die Höhe des Erfolgs gehe, verwundert Schmidt nicht sonderlich: „Wenn wir zwei Blätter nehmen und nebeneinander legen, eines von Dortmund, eines von uns und dann vergleichen, sich das anschaut, dann kann man durchaus darauf kommen, dass das so enden könnte. Wenn das aber alles so sicher wäre, dann bräuchten wir ja nicht dorthin fahren und spielen. Und das ist ja das Schöne am Fußball: das Spiel muss erst gespielt werden“, so Heidenheims Übungsleiter. Und so wird der FCH probieren, dem großen Favoriten ein Bein zu stellen. Man darf gespannt sein, was sich Schmidt und seine Heidenheimer ausgedacht haben.