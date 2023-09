Wenn man sich die ersten vier Spiele des FCH in der Bundesliga einmal vor Augen führt, dann muss man festellen: man hat aus vielen Situationen bereits eine Menge lernen können.

Dass noch nicht alles rundläuft im Oberhaus, das verwundert keinen in Heidenheim, das war einkalkuliert und man wisse, dass man noch gehörig Luft nach oben habe. Ein Beispiel wären die zwei Gegntreffer pro Partie, die man bislang stets kassiert hatte. Beeindruckend ist bislang, mit welchem Selbstverständnis die Heidenheimer in ihren Heimspielen Hoffenheim und nun auch Bremen bespielt, ihre Dominanz ligenunabhängig zur Schau gestellt haben. Ganz viel Lehrgeld musste man zwar gegen Hoffenheim zahlen, aber 75 Minuten lang war es ein Heimspiel, wie man es vom FCH in der 2. Liga gewohnt war: dominant, viel Ballbesitz, drückend überlegen. In Dortmund dann mit ganz viel Dusel, jedoch auch jeder Menge Mentalität, eine Woche später, folgte dann der erste Punkt, aus dem sogar drei hätten werden können. Und nun also Bremen.

Der erste Sieg, nach all den Schulterklopfern, die sich in der Tabelle leider auch nicht als Sympathiepunkte ausgewirkt hatten. Diese vier nun sind aber real. Das Sportliche muss man an Trainer Frank Schmidt festmachen. Seit der Oberliga ist er Übungsleiter beim FCH. So lange an einem Ort bleibt man nicht nur, weil man in der Nähe des Stadions geboren ist oder die Vereinshymne auswendig kann. Schmidt hat sich stets weiterentwickelt, hat stets weiter gelernt, unter anderem den Fußballlehrer gemacht. Das ist seine Natur, der Wunsch nach Erfolg, der Fußballsachverstand, dieser unbändige Siegeswille, das alles zeichnet ihn aus. FCH–Boss Holger Sanwald sagte erst am Wochenende wieder über Schmidt: „Das ist unser wichtigster Mann.“ Versändlich wie naheliegend. Der größte Erfolg aber, so sagte es Schmidt selbst vor der Saison, wäre der Klassenerhalt in der Bundesliga. Mit diesem ersten Sieg ist ein erster Schritt getan — und spätestens seit diesem wird der kleine FCH vermutlich nicht mehr nur belächelt von der Konkurrenz.

Natürlich hat Heidenheim noch nichts erreicht, dennoch dürften andere Vereine aktuell mit größerer Sorge im Tabellenkeller beäugt werden als das Team von der Brenz.