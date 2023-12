1:0 geführt, das Spiel dann mit 1:2 binnen weniger Minuten aus der Hand gegeben, um am Ende mit 3:2 doch noch zu siegen. Das alles hatte das Bundesliga-Kellerduell zwischen den beiden Aufsteigern Heidenheim und Darmstadt geboten. Der Jubel ist verständlicherweise groß gewesen auf dem Schlossberg, dann aber hat es doch ein Journalist geschafft, Trainerlegende Frank Schmidt ordentlich zu verärgern.

Alles normal, dann kommt eine „dämliche Frage“

Was war geschehen? Die Pressekonferenz nach dem 3:2-Sieg der Heidenheimer ging seinen gewohnten Gang. Die Trainer Torsten Lieberknecht und Frank Schmidt, seit Jahren übrigens befreundet, analysierten die Partie und stellten sich den Fragen der anwesenden Journalisten. Als dann nach knapp zwölf Minuten aber ein Reporter der Bild-Zeitung eine Frage stellte, hatte Schmidt sichtlich Mühe, sich zusammenzureißen. „Sollte Jan-Niklas Beste darüber reflektieren, den Verein zu verlassen, wäre das dann auch für Sie ein Grund, Ihr Engagement hier zu beenden?“, lautete die Frage. Zwei, drei Sekunden ließ sich Schmidt Zeit, um dann mit düsterer Miene zu antworten: „Also, ich habe schon viele dämliche Fragen gehört“, begann er, diese aber gehöre in die Top-Drei, so Schmidt weiter. „Das ist despektierlich, so etwas in den Raum zu stellen. Also... Mehr sage ich nicht dazu, sonst wird es beleidigend.“

Plötzlich Stille im Presseraum

Es war für Sekunden still im Presseraum des FCH, ehe Pressesprecher Markus Gamm an den nächsten Journalisten weiterleitet, vermutlich auch, um die peinliche Stille zu überspielen. In der Partie selbst war Beste der Spieler des Spiels, bereitet alle drei Treffer vor.