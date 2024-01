Busse messen Straßentemperatur für den Winterdienst

Seit kurzem haben die Städtischen Betriebe der Stadt Heidenheim mit ihrem Winterdienst einen weiteren Meilenstein beim Einsatz digitaler Lösungen erreicht: In Zusammenarbeit mit der Heidenheimer Verkehrsgesellschaft (HVG) sind bislang neun Stadtbusse rechtzeitig zur kalten Jahreszeit mit neuer Sensorik ausgestattet, fünf weitere werden demnächst damit ausgerüstet. Wie die Pressestelle der Stadt mitteilt, erhält die Einsatzleitung des Winterdiensts so zusätzlich zu Daten der Wetterstation und den Glättemeldeanlagen Echtzeitdaten über die aktuellen Oberflächentemperaturen der Buslinien, die in den erst- und zweitkategorisierten Bezirken im gesamten Stadtgebiet liegen. Das Vorhaben ist Teil des Smart City-Modellprojekts, die Kosten in Höhe von 50.000 Euro wird aus seinen Mitteln finanziert.

„Die Echtzeitdaten zu Straßentemperaturen im gesamten Stadtgebiet ermöglichen es unserem Winterdienst, fundierte Entscheidungen zu treffen und unsere Ressourcen effizienter einzusetzen“, sagt Oberbürgermeister Michael Salomo. Davon profitierten die Menschen in Heidenheim unmittelbar. Jeder Messpunkt ist mit einem Zeitstempel und der dazugehörigen Geokoordinate verknüpft, sodass sich aus der Menge an Daten ein umfassendes Bild über den Straßenzustand im gesamten Stadtgebiet ergibt. Die Messtechnik nutzt die Busse als Stromquelle und misst alle 15 Meter die Temperatur. Die HVG war bereits seit der ersten Minute in diesem Projekt sehr engagiert, heißt es in der Pressemeldung weiter. „Als wir das erste Mal von der Idee gehört haben, waren wir sofort von ihr überzeugt. Im Rahmen der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit sind wir gerne Projektpartner geworden. Bereits in diesem ersten Winter spüren wir die positiven Effekte unserer datensammelnden Busse“, sagt HVG-Betriebsleiter Tobias Hoch.

„Mit Hilfe der hochpräzisen, zyklischen Temperaturerfassung per Infrarot-Pyrometer und der Darstellung der Werte inklusive der dazugehörigen Geokoordinaten auf einem Dashboard ist es uns gelungen, die Einsatzleitung des städtischen Winterdienstes bei ihrer täglichen Routenplanung aktiv zu unterstützen“, sagt Steffen Michl, technischer Projektmanager im Smart City-Team. Die Stadt hatte die Technik in den vergangenen Wintern an einem Bus getestet und erste Erfahrungen gesammelt. Heute ist die Sensorik alltagstauglich und die passende Softwarelösung macht die Daten im Arbeitsalltag nutzbar.

Dargestellt werden die Messwerte für die Städtischen Betriebe auf einem speziell entwickelten Dashboard. Die Visualisierung zeigt die Temperaturwerte auf einer Karte an. Die besonders kritischen Minimaltemperaturen oder die eben unbedenklichen Stellen mit Messungen oberhalb der fünf Grad-Celsius-Marke stechen dank eines entsprechenden Farbschemas der Kartendarstellung direkt hervor. Fallen die Temperaturen unter die Schwellenwerte, meldet sich das System dank automatisierter Alarmierungsfunktion direkt an die Einsatzleitung. Die Sensorik und das Dashboard liefern somit die Grundlage für noch bessere und effizientere Entscheidungen der Einsatzleitung. Dank der präziseren Steuerung der Einsatzfahrzeuge auf Basis der aktuellen Wetterbedingungen können Ressourcen effizienter eingesetzt werden.

„Unsere Thermo-Sensorik für den Winterdienst markiert einen weiteren Durchbruch in der Unterstützung der Einsatzleitung bei der Verwaltung und Organisation von Streufahrzeugen“, sagt Benjamin Beck, Geschäftsbereichsleiter der Städtischen Betriebe bei der Stadt Heidenheim. Diese Technologie verbessere nicht nur die Verkehrssicherheit, sondern optimiere auch die Abläufe des Winterdienstes erheblich.

Mit der Implementierung dieser Lösung sind die Städtischen Betriebe einmal mehr Vorreiter beim Einsatz intelligenter Lösungen zur Verbesserung bestehender Prozesse und Arbeitsroutinen. Das Interesse an der bereits 2021 geborenen und im Zuge der Smart City Förderung finanzierten Lösung ist bei anderen Städten und deren Bauhöfen deshalb riesig. Weiterentwicklungen sind bereits in Planung. So soll außer der Straßentemperatur zukünftig eine Messung des Straßenzustandes (nass, trocken) erfolgen und die Verknüpfung per künstlicher Intelligenz mit bestehenden Wetterprognosen die Aussagekraft weiter verbessern.