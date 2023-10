Ein unbekannter Täter hat versucht, im Rathaus Giengen ein Feuer zu legen. Außerdem habe der Unbekannte eine israelische und eine ukrainische Flagge von den Fahnenmasten vor dem Rathaus geklaut, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der Täter schlug in der Nacht zum Samstag zwei Fenster des Ausländeramts am Rathaus ein. So gelangte er ins Gebäude, wo er versuchte mit Feuerwerksraketen einen Brand auszulösen. Für die Ermittlungsarbeiten richtete die Kriminalpolizei Ulm die Ermittlungsgruppe „Rat“ ein, die den Fall gemeinsam mit der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart aufklären soll.

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas vor mehr als einer Woche ist es in verschiedenen Städten in Baden-Württemberg immer wieder zu antisemitischen Vorfällen gekommen. In vielen Fällen hatten Täter unter anderem israelische Flaggen von Fahnenmasten gerissen, angezündet oder mit Eiern beworfen.

Der Unbekannte hat zwei Scheiben am Rathaus eingeschlagen. (Foto: Stadt Giengen )

Die Stadt Giengen verurteilt diesen Anschlag, so heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Mit dem Hängen der Flaggen dokumentiere die Stadt Giengen ihre Solidarität mit den Kriegsopfern in der Ukraine und den Opfern des Terroranschlags der Hamas am 7. Oktober in Israel, heißt es in der Stellungnahme weiter. „Wir stehen fest zu den unschuldigen Opfern in beiden Konflikten ‐ die Flaggen sind Symbol dafür.“

Stadt gibt Erklärung ab

Da der Konflikt im Nahen Osten vielschichtig sei, habe die Stadt Giengen zur israelischen Flagge eine ergänzende Erklärung abgegeben. Diese lautet: „Die Stadt Giengen an der Brenz erklärt mittels der Flagge des Staates Israel vor ihrem Rathaus ihre kompromisslose Solidarität mit den israelischen Opfern des Terroranschlags der Hamas am 7. Oktober. Mit diesem symbolischen Akt verurteilen wir den feigen und bestialischen Anschlag der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf unschuldige Menschen in Israel. Wir richten uns damit in keiner Weise gegen palästinensische Zivilisten und Zivilistinnen und beziehen uns nicht auf die aktuellen Kampfhandlungen! Die Lage im Nahen Osten ist komplex. Eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung wird von Machthabern aller Beteiligten immer wieder konterkariert. Sie alle laden dabei seit Jahrzehnten Schuld auf sich und missbrauchen Religionen für unmenschliche Ziele. Erklärtes Ziel der Hamas und ihres Terrors jedoch ist die Zerstörung Israels. Dem stellen wir als Deutsche uns in aller Klarheit entgegen“.

Für die Ermittlungsarbeiten richtete die Kriminalpolizei Ulm die Ermittlungsgruppe „Rat“ ein, die den Fall gemeinsam mit der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart aufklären soll. (Foto: Stadt Giengen )

Während die ukrainische Flagge vor dem Giengener Rathaus bisher nicht zu Protesten geführt hat, habe die Stadt auf das Hängen der israelischen Flagge bereits schriftliche Proteste erhalten. Man betrachte diese wie alle anderen kritischen Anfragen als wichtige Beiträge, mit denen man sich ausführlich auseinandersetze und haben sämtliche Anfragen differenziert beantwortet.

Stadt verurteilt gewaltsame Übergriffe

„Gleichzeitig verwehren wir uns klar gegen gewaltsame Übergriffe. Das Abreißen von Fahnen, das Einwerfen von Fenstern, der Einsatz von Feuerwerkskörpern und vergleichbare Aktionen gehen über die in einer Demokratie akzeptablen Formen der Auseinandersetzung hinaus und werden daher ausnahmslos zur Anzeige gebracht“, teilt die Stadt weiter mit.

Die Stadt sei sich bewusst, dass die seit Jahrzehnten hochgekochte Stimmung im Nahen Osten verbunden mit Eskalationen aller Seiten zu einer hohen Sensibilität führt, die eine uneingeschränkte Solidarität mit einer Seite erschwert, wenn nicht unmöglich macht, heißt es weiter.

„Wir betonen daher, dass die israelische Flagge unsere Solidarität mit den Opfern des Terrorakts der Hamas beinhaltet. Die Hamas stürzt damit auch ihre friedlichen palästinensischen Mitbürger und Mitbürgerinnen in eine schreckliche Situation. Es geht uns um klaren Protest gegen diesen Terrorakt im Sinne der Opfer in Israel“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Abschließend heißt es: „Die Stadt Giengen weist klar darauf hin, dass der Konflikt der Gruppen im Nahen Osten nicht bei uns gewaltsam ausgetragen werden kann und darf. Wir sind der festen Überzeugung, dass nur friedliches Miteinander unsere Zukunft weltweit sein kann und bleiben daher für alle Seiten jederzeit auf friedliche Weise gesprächsbereit.“