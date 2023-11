Mit seiner Startaufstellung gegen den VfB Stuttgart hat Heidenheims Trainer Frank Schmidt durchaus für einige Überraschungen gesorgt. Allen voran die Hereinnahme von Benedikt Gimber auf die Innenverteidigerposition neben Kapitän Patrick Mainka hatten vermutlich nicht viele Experten auf dem Schirm. Ebenfalls weichen in der Viererabwehrkette musste Jonas Föhrenbach, für den Norman Theuerkauf begann ‐ dies ist aber nach dem bisherigen Saisonverlauf die kleinere Überraschung gewesen. Überraschend war dann schließlich doch der 2:0-Sieg der Heidenheimer gegen den Tabellendritten aus der Landeshauptstadt, was dann seitens der Osttribüne nach dem Schlusspfiff prompt „Derbysieger, Derbysieger“-Sprechchöre nach sich zog.

Schöppner liefert

Dazu warf Schmidt im Mittelfeld Jan Schöppner in die erste Elf, der sich bei seinem ersten Bundesliga-Startelfeinsatz gleich mit einem Treffer und einer wirklich soliden Leistung belohnte. Nicht minder stark war der Auftritt des Ex-Regensburgers Gimber ganz hinten, der gleich nach zwei Minuten mit einem starken Tackling gegen Stuttgarts Flügelflitzer Silas zur Stelle war und so den frühen Rückstand maßgeblich verhinderte. Dazu traf er per Kopf noch die Latte, war also ebenfalls kurz vor einem eigenen Treffer. Okay, nach vier Pflichtspielniederlagen in Serie musste sich Schmidt etwas einfallen lassen. Diese gravierenden Eingriffe in der Startelf aber bargen durchaus ein Risiko. Im Nachgang muss man festhalten: das Risiko hatte sich gelohnt. „Das hatte eine extrem große Bedeutung für mich, es war mein erstes Spiel in der Bundesliga“, freute sich Gimber nach seinem gelungenen Debüt.

Spielglück lässt Gimber grinsen

In den Katakomben der Voith-Arena grinste der 26-jährige Defensivmann verständlicherweise bis über beide Ohren. Die Null stand am Ende, wenngleich doch mit dem vor der Partie kommunizierten und nun endlich zurückgekehrten Spielglück (verschossener Elfmeter, Lattentreffer in der Nachspielzeit). Dennoch ist diese Null natürlich stets ein Grund zum Grinsen für Defensivakteure. Bereits im Pokal in Mönchengladbach war Gimber zur Pause eingewechselt worden, dass er sich im Württemberg-Duell in der Startelf wiederfinden würde, erfuhr er von seinem Trainer einen Tag vor der Partie. Vier Jahre lang spielte er in Regensburg, war dort eine feste Größe, dazu Kapitän. Nach seinem Wechsel zum FCH musste er sich zunächst hinten anstellen, Geduld aufbringen, was nun also doch noch belohnt wurde. „Das war nicht unbedingt einfach für mich, wenngleich ich auch einige Male im Kader war. Ich habe aber weiter Gas gegeben. Man darf nicht vergessen: Ich bin in eine funktionierende Mannschaft, in einen funktionierenden Verein gekommen, da war es fast schon absehbar, dass man ein wenig Anlaufzeit benötigt“, sagt Gimber nun nach den Monaten ohne Einsatz.

Sport Bild berichtet von Treffen mit Boateng

Noch glücklicher aber sei er, dass der FCH als Mannschaft wieder zurück in die Spur gefunden habe ‐ und dann noch gegen einen solch starken Gegner wie dem VfB Stuttgart. „Der Hauptgrund für den Sieg war, dass Stuttgart unsere Spielweise annehmen musste. Wir waren sehr körperlich und haben mit Mann und Maus verteidigt“, erklärt Gimber die möglichen Gründe für diesen besonderen Erfolg über die Stuttgarter. Noch bevor es zu diesem geglückten Gimber-Debüt gekommen war, hatte sich FCH-Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald mit dem Berater von Ex-Nationalspieler und Innenverteidiger Jerome Boateng getroffen, so berichtete es zumindest die Sport Bild, und im Nachgang schließlich mehrere weitere Medien. Womöglich hätten diese Gespräche nicht stattgefunden, wenn man gewusst hätte, dass Gimber solch ein Debüt feiert. Ob sich der vereinslose Boateng tatsächlich den Heidenheimern anschließen wird, sei offen, die Entscheidung läge beim Spieler selbst.

Schmidt hatte mal die Rechnung aufgestellt, dass ein Punkt pro Spieltag am Ende vielleicht reichen könnte. Damit ist sein Team nach zehn Spieltage also im Soll. Wenn Heidenheim derlei Siege wiederholen kann, dann kann das mit dem Klassenerhalt am Ende durchaus passen.