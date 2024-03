Autofahrerin prallt in Tanklastzug

Zu Behinderungen ist es am Mittwoch nach einem Unfall auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Würzburg zwischen den Anschlussstellen Heidenheim und Aalen/Oberkochen gekommen. Eine Autofahrerin prallte auf einen Tanklastzug, der kurz zuvor die Spur gewechselt hatte. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt.

Kurz vor 10 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Tanklastzug in Richtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Heidenheim und Aalen/Oberkochen wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dort fuhr er bereits mehrere Sekunden, als eine 64-Jährige mit ihrem Citroen in das Heck des Aufliegers krachte.

Der Citroen wurde nach dem Aufprall nach links in die Leitplanken abgewiesen und kam letztendlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die leicht verletzte Autofahrerin und brachte sie in ein Krankenhaus. Ihr Auto wurde total beschädigt. Da es sich um ein Elektroauto handelte, musste es in einem Container geborgen werden. Während der Bergungsmaßnahmen wurde die Autobahn für etwa 30 Minuten komplett gesperrt.

Kurz nach 12 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über 30.000 Euro.