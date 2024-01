Überfrierende Nässe macht das Autofahren in der Region am Dienstagmorgen gefährlich. Besonders auf den Straßen in und um Heidenheim sind die Straßen aufgrund von Blitzeis spiegelglatt.

In den betroffenen Gebieten besteht erhöhte Unfallgefahr. Autofahrer sollten vorsichtig unterwegs sein, oder – wenn möglich – am Dienstagmorgen ganz auf das Fahren verzichten.