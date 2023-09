Abschiedsspiel für Marc Schnatterer

An diesem Samstag wird Bundesligist 1. FC Heidenheim eine Vereinslegende gebührend verabschieden. Marc Schnatterer bekommt sein Abschiedsspiel. Spielbeginn in der Votih–Arena ist um 14.30 Uhr.

Am Samstag wird Schnatterer jeweils eine Halbzeit für „Schnatti & Friends“ sowie die FCH–Traditions–Elf auflaufen. Das Team „Schnatti & Friends“ wird von Klaus Schnatterer, Vater von Marc Schnatterer, betreut. Als Trainer der FCH Traditions–Elf fungiert an diesem Tag Frank Schmidt.

Vor der offiziellen Kaderpräsentation in der Voith–Arena gegen 13.50 Uhr haben zwei FCH– Fans die Möglichkeit, beim Elfmeterschießen gegen Marc Schnatterer in der Voith–Arena anzutreten. Im Tor werden dabei FCH–Torwarttrainer Bernd Weng, sowie zwei weitere Torhüter aus dem Kader der FCH–Traditions–Elf stehen.

Tickets für das Abschiedsspiel gibt es nach wie vor in den Fan– und Ticketshops an der Voith–Arena und in der Heidenheimer Innenstadt/Hauptstraße 22 sowie im FCH–Onlineshop. Außerdem werden am Samstag die Tageskassen geöffnet sein. Die Voith–Arena wird an diesem Samstag ab 12.30 Uhr geöffnet sein. Von 12.30 Uhr bis 14 Uhr kann an der Ostribüne der Mannschaftsbus der Profis besichtigt werden.