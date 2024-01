Der heftige Wintereinbruch hat auch rund um Gschwend den Verkehr lahmgelegt.

Der Schneefall war nicht wenig, die Straßen entsprechend glatt. Das wurden vielen Fahrern zum Verhängnis. Lastzüge stehen quer und zwischen Rotenhar und Frickenhofen sind zwei Lastwagen frontal zusammengeprallt.

Leicht abschüssige Rechtskurve wird zum Verhängnis

Am Montagnachmittag befuhr der Lenker eines Volvo-Sattelzuges die L1080 von Rotenhar in Richtung Frickenhofen. Aufgrund von Schneeglätte verlor der Fahrer des Sattelzuges in einer leicht abschüssigen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes Atego LKW mit Anhänger zusammen. Der Mercedes rutschte nach dem Zusammenstoß etwa 50 Meter rückwärts und prallte dort noch gegen einen VW Golf. Die Feuerwehr Gschwend musste den Mercedes-Trucker aus dem völlig eingedrückten Führerhaus retten, er erlitt schwere Verletzungen. Der schwer verletzte Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Sattelzugs musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden.

50.000 Euro Schaden, Frau und Kind aber unverletzt

Die Fahrerin des VW Golf und ein Kind im Fahrzeug blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 50.000 Euro. Der andere Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Straße ist noch einige Stunden danach voll gesperrt gewesen.

