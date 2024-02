Mehrfach ist es in den letzten Wochen zum Diebstahl von Grabschmuck auf dem Friedhof im Friedhofweg in Göggingen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stahlen Unbekannte in den vergangenen Wochen unter anderem Grabschalen, Kränze und Grablichter.

Nach der Diebstahl-Serie bittet die Polizei nun um Mithilfe. Hinweise auf verdächtigen Personen oder Fahrzeuge, die in unmittelbarer Nähe zum Friedhof gesehen wurden und mit den Diebstählen in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Leinzell unter der Telefonnummer 07175/9219680 entgegen.