Gartenfreunde Ellwangen Nord bei der Aktion Saubere Ostalb

Die Mitglieder der Gartenfreunde Ellwangen Nord e.V. und Bewohner der Siedlungen Kellerhaus und Braune Hardt beteiligten sich am 16. März 2024 an der Aktion „Saubere Ostalb“, die unter dem Motto „Aktiv für unsere Umwelt“ stand.

Da die Teilnahme der Gartenfreunde Ellwangen Nord an der letztjährigen Aktion „Saubere Ostalb“ ein großer Erfolg war, stand es außer Frage, auch bei der diesjährigen Aktion wieder dabei zu sein. Organisiert und begleitet wurde die Aktion durch das Vereinsmitglied Christine Kraft. Die 22 Teilnehmer der Putzte trafen sich um 14:00 Uhr an der Bushaltestelle am Bolzplatz in Braune Hardt und starteten nach einer kurzen Einweisung durch Christine Kraft trotz regnerischem Wetter mit der Müllsammelaktion. Die Sammelteams waren in den Ortschaften Braune Hardt und Kellerhaus sowie entlang der B 290, am Kinderspielplatz Wannenfeld und in den angrenzenden Bereichen Kottenbusch und Gehrensägmühle unterwegs. Obwohl 10 Säcke Müll gefüllt wurden, war es erfreulich, dass bei der diesjährigen Säuberungsaktion deutlich weniger Müll als im letzten Jahr eingesammelt wurde, was eine sehr positive Entwicklung darstellt. Gegen 16:00 Uhr endete die Aktion und vom 1. Vorsitzenden Richard Wagner wurde allen Teilnehmern ein herzlicher Dank für die Teilnahme ausgesprochen. Aus unserer Sicht ist es sehr wichtig, dass es solche Aktionen gibt und wir dadurch alle aktiv zu einer besseren Umwelt beitragen können.