Der Gartenbauverein Rainau e.V. blickt auf das Vereinsjahr 2023 zurück. Die Vorsitzende konnte bei der Jahreshauptversammlung am 22. Februar im DJK Heim Schwabsberg/Buch zahlreiche Mitglieder und Gäste begrüßen. Ebenso einen herzlichen Willkommens Gruß geht an Gemeinderat Anton Bühler in Vertretung von BM Christoph Konle, Karl-Johann van Eeck vom Kreisverband Aalen und Referentin Inga Smolka.

Ihre einleitenden Worte stimmten nachdenklich aber auch zuversichtlich.

Nachdem der verstorbenen Mitglieder gedacht wurde, warf die Vorsitzende einen Blick auf das Wetter vom letzten Jahr, es gab reichlich Niederschlag, nur die Sommermonate waren zu trocken und zu Heis. Auch wieder ein zu milder Winter.

Positiv ist auch der aktuelle Mitgliederstand mit 8 neuen Mitgliedern sind wir jetzt bei 354 angekommen.

Was positiv ist, die junge Generation ist für das Hobby Garten sehr Interessiert und sie legen auch wert auf Beeren, Obst und Gemüse vom eigenen Garten.

Beim Jahresrückblick kamen die verschiedenen Veranstaltungen zum Ausdruck, der Zier-und Rosenschnittkurs war überaus sehr gut besucht, sowie der Ausflug nach Augsburg, wurde sehr gut angenommen, nur die sommerliche Temperaturen waren eine Herausforderung.

Die Pilzführung wurde trotz dem trockenen Wetter durchgeführt, es wurde ein besseres Waldgebiet gefunden und dann gab es auch Verschiedene Pilze.

Kassierer Martin Wettemann konnte wieder ein Plus in der Kasse verzeichnen und Kassenprüfer Gerhard Staudenecker bescheinigte ihm eine Einwandfrei geführte Kasse.

Nach den Grußworten von Gemeinderat Anton Bühler, beantragte er die Entlastung, sie wurde Einstimmig angenommen. Bei den anstehenden Wahlen wurde Irene Klein in den Beirat einstimmig gewählt und als 2. Vorstand wurde Markus Weiß einstimmig gewählt.

Bei den Ehrungen wurden folgende Mitglieder für 25-jährige Vereinstreue mit dem silbernen LOGL-Bäumchen geehrt:

Klaus Pfitzer, Joachim Pfitzer, Karl-Johann van Eeck, Franz Klein, Franz Stark, Peter Leonhardt, und Doris Abele.

Waltraud Wettemann bekommt den Goldenen Apfel mit Silberkranz. Sie ist seit 25 Jahren Funktionsträger.

Ein Ausblick für 2024 stehen folgende Veranstaltungen an:

Im April gibt es eine Kräuterwanderung, im Juni eine Gartenbesichtigung und die LGS nach Wangen.