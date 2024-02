Führungswechsel bei den Chorfreunden in Hüttlingen

Auf der Generalversammlung der „Chorfreunde Hüttlingen“ am Samstag, 24. Februar, im Hüttlinger „Forum“ stand die Wahl eines neuen 1. Vorsitzenden im Mittelpunkt.

Nach sechs Jahren Vorstandschaft und überdies über 20 Jahre Verantwortung als Beiratsmitglied, entschied sich Thomas Rettenmaier nach reiflicher Überlegung und großem Bedauern, die Vereinsführung abzugeben. In seiner Rede ließ Thomas die Versammlung an den Gründen seiner Entscheidung teilhaben.

Für den jahrelangen, unermüdlichen Einsatz in verantwortungsvollen Positionen sind die CF Thomas Rettenmaier zu großem Dank verpflichtet. Thomas wird auch in Zukunft weiterhin dem Verein tatkräftig zu Verfügung stehen. Auch für Kulisse, Licht und Ton ist er bei den „Bretterwanzen“ nicht wegzudenken. Als wandlungsfähiger Schauspieler ganz zu schweigen.

In geheimer Wahl wurden mit grandiosem Zuspruch der über 70 Wahlberechtigten die seither 2. Vorsitzende Heike Durm zum 1. Vorstand und erstmals Cornelia Rup als Stellvertreterin in die Vorstandschaft gewählt.

Die Vereinsführung wird komplettiert mit Schriftführerin Marion Stanienda und dem wiedergewählten Kassierer Karlheinz Buck. Des Weiteren erlangte Micha Kling als Theaterleitung mit einstimmigem Wahlergebnis die Wiederwahl.

in den Beirat wurden Birgit Reißmüller, Florian Zauner und Wolfgang Jörg neu gewählt. Sonja Horvatovic und Nicole Dauser wurden für den Beirat wiedergewählt.

Zu Anfang der Jahreshauptversammlung zeigte Thomas Rettenmaier Rück,- und Ausblicke des Vereinsgeschehens und betonte die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hüttlingen und deren Bürgermeister Günter Ensle, der sich nun in den Ruhestand verabschiedet. In den Rechenschaftsberichten ließ Schriftführerin Marion Stanienda, Kassierer Karlheinz Buck und Chorleitung Roswitha Maul das Jahr 2023 chronologisch Revue passieren. Ein Höhepunkt war sicherlich das Konzert in der Heilig Kreuz Kirche und dem tollen lebensbejahenden Vortrag von der bekannten Ordensschwester Theresa Sukic aus Bamberg. Finanziell ist der Verein, trotz leichtem Verlust sehr gut aufgestellt. Man arbeitet sich nun auf das 100 Jährige Jubiläum in 2025 hin, dass mit vielen Konzerten bespickt sein wird. Man darf und muss sich um die „Chorfreunde“ sicherlich auf Jahre hinaus keine Sorgen machen.