Bei einem Unfall auf der A7 zwischen Ellwangen und Fichtenau sind zwei Frauen leicht verletzt worden. Es enstand Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Am Freitag gegen 13.25 Uhr fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Wagen zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau in Richtung Würzburg. Es herrschte ein hohen Verkehrsaufkommen. Aufgrund einer Verkehrsstockung musste er stark abbremsen, was eine ihm nachfolgende, 21-jährige Autofahrerin offenbar zu spät erkannte.Sie fuhr auf den Wagen des 57-Jährigen auf, wodurch er gegen die Mittelleitplanke geschoben wurde. Bei dem Unfall erlitten die 21-Jährige und ihre Beifahrerin jeweils leichte Verletzungen.