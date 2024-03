Yusuf Coban bleibt beim TSV Essingen

Yusuf Coban, Mittelfeldspieler beim Oberligisten TSV Essingen, hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert.

Bereits in der fünften Saison trägt Coban das Trikot des TSV Essingen. In dieser Zeit absolvierte der Mittelfeldspieler 104 Partien für den TSV. Dabei gelangen ihm 46 Tore und 36 Vorlagen. Der Standardspezialist entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem absoluten Leistungsträger und war ein ganz wichtiger Faktor für den Aufstieg in die Oberliga.

„Seit dem ersten Tag in Essingen habe ich das volle Vertrauen vom TSV. Egal, ob Vorstand, Trainerteam, Betreuer, Mannschaftskollegen oder unsere Fans - ich fühle mich mit allen sehr wohl“, so Yusuf Coban.