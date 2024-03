Stefano Gennaro grinst nur nach der Frage, für welchen Fußballverein sein Herz denn schlage: „Inter Mailand. Wie mein Papa, da bin ich reingewachsen.“

Gekickt wird nur noch in der Freizeit

Gennaro ist 20 Jahre jung und wohnt in Wasseralfingen. Doch auch Essingen spielt bei ihm keine kleine Rolle. Zum einen ist er dort bei der VR-Bank Ostalb als Privatkunden-Berater aktiv, zum anderen hat er beim TSV Essingen den Großteil seiner Jugend verbracht, beim Fußball versteht sich. Bis in den Aktivenbereich ist er dem Leder hinterhergejagt, aktuell aber kickt er nur noch in der Freizeit mit Freunden oder stemmt im Fitnessstudio die Gewichte.

Der Weg vom Zerspanungsmechaniker zum Banker

Dass er bei der Bank landen würde, war zunächst nicht vorgesehen. Seine Ausbildung hat er als Zerspanungsmechaniker begonnen, nach einem Jahr dann aber gemerkt, dass dies nicht seine Zukunft ist. „Ich wollte in den Vertrieb, mit Menschen in den Kontakt treten. Der Wechsel zur Bank war damals meine bislang beste Entscheidung“, sagt Gennaro. Bereits seine Ausbildung hat er in Essingen absolviert, danach ging es als Trainee im Privatkundenbereich nach Unterrombach, ehe er wieder bei seiner Ausbildungsstätte gelandet ist. „In unserem Job ist das Auftreten entscheidend, man braucht ein gewisses Selbstbewusstsein und das Schöne ist, dass man einfach unglaublich viele Menschen kennenlernt. Es ist vielseitig und häufig unterstützt man andere dabei, wie sie ihr Vermögen aufbauen“, ist Gennaro regelrecht begeistert von seinem Job bei der VR-Bank.

Die nächsten Schritte sind in der VR-Bank geplant

Hier plane er auch seine nächsten Schritte, eine Weiterbildung als Bankfachwirt steht auf dem Plan, intern müsse da aber noch einiges in die Wege geleitet werden. Sein Arbeitgeber unterstütze in Weiterbildungs-Angelegenheiten, Eile aber hat er mit seinen 20 Jahren ohnehin noch nicht.

Großmutter und Großvater sind aus Sizilien gekommen

Seine Großmutter und sein Großvater waren in den 60er-Jahren von Sizilien nach Deutschland ausgewandert. Das Haus in Sizilien haben die Gennaros noch heute, was die Urlaubswahl stets leicht ausfallen lässt. Mutter Sandra ist mit 17 Jahren im Urlaub auf Sizilien gewesen und hat dort Vincenzo in einer Bar kennengelernt, Stefano Gennaros Vater. Die Liebe war es schließlich, die Vincenzo Gennaro nach Deutschland geführt hatte, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen.

Für meinen Vater war die Zeit damals schwierig, weil er hier niemanden kannte, dazu ohne Sprachkenntnisse

„Mein Opa wollte ihn dann auch kennenlernen, ganz traditionell. Und übernachten durfte er damals natürlich nicht bei meiner Mutter. Für meinen Vater war die Zeit damals schwierig, weil er hier niemanden kannte, dazu ohne Sprachkenntnisse“, berichtet Stefano Gennaro. Aber der Vater hat sich durchgebissen, die Liebe war stärker, irgendwann wurde geheiratet und auch der Opa wurde erweicht. 2000 wurde Stefano Gennaros Schwester Sophia geboren, 2003 folgte der Banker selbst. Vincenzo Gennaro hat anfangs bei einer Pizzeria angefangen, zu arbeiten. „Fast schon typisch, oder?“, wirft Stefano Gennaro lachend ein. Über einen Freund dann ist er an einen Job bei der Stadt Aalen gekommen, bei der er bereits seit über 25 Jahren arbeitet. „Da hat er dann eigentlich auch erst gelernt, Deutsch zu sprechen“, erklärt der Sohn. „Er spricht nicht perfekt Deutsch, kann sich aber natürlich sehr gut verständigen“, sagt der Sohn.

Beim Fußballschauen benötigt man keine Übersetzung

Keine Übersetzung braucht man, wenn die Gennaros Fußball schauen. Mit viel Gestik und Mimik sowie lauten Schreien werden die Spieler von Inter Mailand über den Platz gejagt, in der Hoffnung, den Gegner zu besiegen. „Das kann man sich wirklich so vorstellen, wie man das aus dem Fernsehen kennt. Beim Fußball schauen wird es schon immer recht laut. Mein Vater schreit den Fernseher manchmal regelrecht an.“ Italien ist eine Fußballnation, das ist kein Geheimnis. Stefano Gennaro lächelt beim Erzählen.

Mindestens einmal im Jahr gehts auf die Insel

Da die Familie noch ein Haus auf Sizilien hat, dazu die Verwandtschaft von Vincenzo Gennaro nach wie vor dort lebt, sei man mindestens einmal im Jahr dort zu Gast. „Wenn es zeitlich reinpasst, auch häufiger“, sagt Stefano Gennaro. Mit 18 wurde er selbst vor eine Wahl gestellt, an die er zunächst gar nicht gedacht hatte. Möchte er nun einen italienischen oder doch den deutschen Pass? Es war jedoch ganz leicht für ihn. „Ich bin ja Deutscher, wofür also benötige ich den italienischen Pass?“ In der Familie sei dies auch nicht großartig thematisiert worden. Überhaupt wird die Nationalität in Gennaros Leben sehr selten zum Thema gemacht. „Neue Kunden fragen natürlich nach, ob ich aus Italien käme. Aber das ist immer recht positiv, denn gefühlt jeder Deutsche mag Italien als Urlausbort oder das italienische Essen“, sagt er.

Beim Wort "Remigration"

kann Gennaro nur den Kopf schütteln

Über Begrifflichkeiten wie „Remigration“, die noch vor wenigen Wochen durch die Gesellschaft geisterten, kann er nur den Kopf schütteln. „Ich habe mich mit meinem Vater darüber unterhalten, ihm erklärt, was das auch für uns bedeuten würde, da er die deutschen Medien nicht so sehr verfolgt. Danach war er dann durchaus besorgt, er hat schlichtweg nicht verstehen können, wie man auf solche Gedanken kommen könne“, sagt Stefano Gennaro. Er selbst aber habe keine Sorge. „Ich mache mir, wenn überhaupt, Gedanken über meine Eltern. Wenn man sich überlegt, was das bedeuten würde...“ Es belaste ihn jedoch nicht und diese Thematik nahm auch keine lange Dauer am Esstisch der Gennaros in Anspruch, sagt er. „Es ist traurig, dass man sich 2024 überhaupt noch darüber unterhalten muss.“

Davon wird er sich aber nicht beirren lassen, möchte stattdessen seinen beruflichen Weg fortführen, aktuell möglichst bei der VR-Bank Ostalb. Und auf die nächsten Fußballspiele von Inter Mailand dürfen sich die Nachbarn schon jetzt freuen - es dürfte wieder sehr laut werden.