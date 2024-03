Er ist ein absoluter Dauerbrenner beim Fußball-Oberligisten TSV Essingen. Seit seinem Wechsel zum TSV zur Saison 21/22 stand Lang in 66 Ligaspielen auf dem Platz, in den allermeisten Fällen über die volle Spielzeit. Der Außenverteidiger, der in seiner Karriere bereits über 120 Partien in der dritten Liga sowie einige Spiele in der zweiten Liga absolviert hat, hat seinen Vertrag beim Oberligisten um zwei Jahre verlängert.

„Es macht Riesenspaß, die Mannschaft ist super. Ich fühle mich sehr wohl. Die Entwicklung des Vereins ist noch nicht zu Ende. Ich möchte weitere zwei Jahre meinen Beitrag zum Erfolg leisten“, sagt Lang und sein Trainer Simon Köpf fügt an: „Steffen ist die Zuverlässigkeit in Person. Er spielt fast fehlerlos, man kann sich voll und ganz auf ihn verlassen.“

Außerdem verlängert hat Besnik Koci. Der 22-Jährige hat sich nach Auskurieren seiner schweren Verletzung stabilisiert und kam in den vergangenen beiden Saisons regelmäßig zum Einsatz. In der Aufstiegssaison absolvierte er 19 Spiele, in der Oberliga stand der vielseitig einsetzbare Linksfuß bislang 14 Mal auf dem Platz. „Ich bin bereit, hart zu arbeiten und meinen Beitrag zum Erfolg des Vereins zu leisten“, sagt Koci.