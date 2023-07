Türkspor Neu–Ulm ist keine Laufkundschaft

Oberligist TSV Essingen gastiert an diesem Samstag (15.30 Uhr) in der zweiten Runde des WFV–Pokals bei Türkspor Neu–Ulm. Diese erreichten in der vergangenen Saison das Halbfinale dieses Wettbewerbs und räumten dabei einige höherklassige Mannschaften aus dem Weg. Der TSV ist somit gewarnt.

Der souveräne 4:1–Sieg in der ersten Runde gegen den VfL Kirchheim kann als standesgemäß eingestuft werden. Am vergangenen Mittwoch folgte ein weiterer 4:1–Sieg — dieses Mal im Testspiel gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen. Insgesamt ist Trainer Simon Köpf mit der bisherigen Vorbereitung zufrieden: „Wir haben die Trainingsdauer etwas verlängert, die Jungs ziehen super mit und sind fit. Es gibt immer Dinge, die es noch zu verbessern gilt, aber für den jetzigen Stand ist das gut.“ Außer Julian Biebl, der mit seinem Kreuzbandriss noch einige Zeit ausfällt sowie Spieler–Co–Trainer Patrick Auracher (Faserriss im Bauchbereich) sind alle Mann am Bord. Auracher ist allerdings in den kommenden zwei Wochen als Cheftrainer gefordert, während Simon Köpf sich im Urlaub befindet. Bereits an diesem Samstag wird Auracher das Kommando an der Seitenlinie haben. Der kommende Pokalgegner war in der vorletzten Saison noch Kontrahent in der Verbandsliga, jetzt liegen zwei Ligen dazwischen. Ein gewöhnlicher Landesligist ist Türkspor Neu–Ulm aber sicher nicht, zu ambitioniert agiert der Verein seit einigen Jahren, zu stark ist der Kader besetzt. Im Tor agiert seit dieser Runde der Ex–Essinger Jonas Gebauer, der bekannteste Name ist sicher der langjährige Ex–Profi Alper Bagceci, der seine Kickstiefel bereits in der fünften Saison für Türkspor Neu–Ulm schnürt. Bester Torschütze in der vergangenen Runde war Liridon Elezaj. Der 32–Jährige Freistoßexperte erzielte in der Liga 23 Treffer. Köpf erwartet eine schwere Aufgabe: „Individuell sind sie top besetzt.“