Ein besonderes Spiel steht an für den Oberliga-Aufsteiger: Der TSV Essingen gastiert an diesem Samstag (15.30 Uhr) im Stadion an der Kreuzeiche und trifft dort auf den SSV Reutlingen. Dafür setzt der TSV einen Fanbus ein. Sportlich kann durchaus ein Duell auf Augenhöhe erwartet werden.

Mit elf Punkten aus den ersten acht Spielen kann der Essinger Saisonstart nach dem deutlichen Sieg in Offenburg (4:1) als gelungen bezeichnet werden.

Zum ersten Mal platzte auch in der Offensive der Knoten, unter anderem erzielte Filip Sapina seine ersten beiden Treffer. Überhaupt fühlt sich der TSV bislang in der Fremde pudelwohl und holte aus den ersten vier Auswärtspartien zehn Zähler. Jetzt geht es für den TSV aus Essingen nach Reutlingen.

Die Partie im Stadion an der Kreuzeiche wurde schon im Vorfeld der Saison immer wieder genannt, als es um die besonderen Highlights der Saison ging. Trainer Simon Köpf unterstreicht das nun noch einmal: „Das wird für den ganzen Verein ein tolles Erlebnis. Es werden einige Fans mitfahren. Wir freuen uns sehr auf das Spiel.“ Personell ist die Lage gut. Tim Seifert und Michael Kuchtanin kränkeln etwas und sind noch fraglich, Blend Etemi hat muskuläre Probleme und Lukas Rösch ist über die Woche beruflich unterwegs und zudem angeschlagen. Routinier Patrick Auracher dagegen feierte in Offenburg sein Startelf-Debüt und wird erneut im Abwehrzentrum neben Lennart Ruther auflaufen. Auch darüber hinaus dürfte sich an der Anfangsformation von Offenburg wenig ändern.

Der kommende Gegner steht nach den ersten acht Spielen bei zehn Punkten. Nach zuletzt zwei sieglosen Partien wird der SSV alles daransetzen, im Heimspiel gegen den Aufsteiger wieder einen Dreier einzufahren. Köpf erwartet dementsprechend eine forsche Spielweise der Reutlinger: „Vor allem zu Hause versuchen sie sehr hoch und aggressiv anzulaufen. Mit dem Ball sind sie sehr spielstark, wollen zocken, haben immer wieder gute Lösungsansätze.“ Von seiner Mannschaft erwartet der Essinger Coach, dass sie sich vor allen Dingen an den eigenen Stärken orientiert: „Wir dürfen uns nicht beeindrucken lassen und wir wollen mutig sein, sollten uns trauen, selber Fußball zu spielen.“

Für die Partie setzt der TSV Essingen einen Fanbus ein. Die Anmeldung ist möglich über das Vereinsheim oder per Mail an [email protected]. Abfahrt ist um 12.30 Uhr.