TSV Essingen: Vor dem Tor noch effektiver werden

Sechs Spiele hat der TSV Essingen in der Oberliga bereits absolviert. Mit acht Punkten rangiert man dabei auf dem siebten Tabellenplatz.

Mehr Punkte wären möglich gewesen

Am vergangenen Spieltag gab es einen 2:0–Erfolg beim FC Holzhausen. Nimmt man noch die beiden Unentschieden gegen den 1. FC Normannia Gmünd und beim FC Nöttingen (jeweils 1:1) hinzu, sind die Essinger seit drei Spielen unbesiegt. Trainer Simon Köpf ist mit der Punkteausbeute nach sechs Spielen dennoch nicht zufrieden: „Vor der Saison wäre ich es eventuell gewesen, so wie die Spiele bislang gelaufen sind, bin ich es allerdings nicht. Gegen Normannia Gmünd, Nöttingen und Sonnenhof Großaspach hatten wir die Chance, einfach mehr Punkte zu sammeln.“ In diesen drei Spielen holte der TSV zwei Punkte. In allen drei Partien gab es jeweils ein Manko — die Chancenverwertung. „Gegen die Normannia müssen wir das Spiel früher zumachen, Chancen hatten wir genug. Ähnlich war es in Nöttingen. Gegen Sonnenhof Großaspach müssen wir, bevor sie in Führung gegangen sind, schon zwei Tore schießen“, berichtet Simon Köpf.

Essingen kann gegen jeden Gegner mitspielen und Chancen kreieren

Speziell mit diesen Ergebnissen ist Essingens Trainer nicht ganz zufrieden. Man könnte bereits vier, bis fünf Punkte mehr auf dem Konto haben, „dann wäre das in Ordnung. Die haben wir aber leider nicht. Trotz alledem sind wir aber mit dem Auftreten der Mannschaft sehr zufrieden. Wir haben gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner mitspielen können und unsere Chancen bekommen — auch gegen die Spitzenteams. Das stimmt uns positiv.“ Man spiele richtig gut nach vorne, und dabei werden viele Torchancen kreiert. Doch genau da sieht Köpf aber auch noch Verbesserungsbedarf. „Vor dem Tor müssen wir aber einfach noch effektiver werden.“ Obwohl man sich in jedem Spiel viele Chancen erarbeitet, konnte man in dieser Saison erst sechsmal einnetzen. Lediglich Schlusslicht Offenburger FV hat in den ersten sechs Spielen weniger Tore erzielt (vier).

Erst sechs Gegentore

Dafür kassierte man aber auch erst sechs Gegentore. Somit stellt man die viertbeste Abwehr. In der defensiven Stabilität sieht Köpf trotzdem noch Verbesserungsbedarf: „Das passt noch nicht so ganz, wie in der vergangenen Verbandsliga–Saison. Das ist aber möglicherweise auch den besseren Gegnern geschuldet. Sie investieren mehr nach vorne. Hinzu kommt auch, dass uns wichtige Stützen in der Defensive gefehlt haben“, berichtet Simon Köpf.

Sieben der acht Punkte hat der TSV Essingen auswärts geholt. Beim FSV 08 Bietigheim–Bissingen (2:1) gelang der erste Sieg in der Oberliga überhaupt. Der zweite folgte am vergangenen Samstag in Holzhausen. „Bereits in der vergangenen Saison hatten wir auswärts mehr Punkte geholt als zu Hause. Wir versuchen eigentlich überall gleich aufzutreten, aber anscheinend liegt es meiner Mannschaft mehr, auf fremden Plätzen aufzutreten“, erklärt Simon Köpf mit einem Schmunzeln. Dabei fügt er aber noch an, dass man zu Hause die bislang härteren Gegner hatte als auswärts.

Der erste Heimsieg wird angepeilt

Die nächste Chance, nun auch in einem Heimspiel den ersten Oberliga–Sieg zu feiern, haben die Essinger bereits an diesem Samstag. Um 14 Uhr geht es gegen den 14. FV Ravensburg.

So schätzt Simon Köpf den Gegner ein: „Ravensburg ist eine sehr gestandene Oberliga–Truppe, die schwer in die Saison reingekommen ist. Am Samstag konnten sie allerdings den ersten Saisonsieg feiern. Von daher werden sie, gestärkt durch den Sieg, mit mächtig Selbstvertrauen anreisen. Nichtsdestotrotz wollen wir die Punkte bei uns zu Hause lassen und den ersten Heimsieg einfahren.“